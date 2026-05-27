Iannucci i Blackwell to duet odpowiedzialny za seriale "The Thick of It" i "Figuranta" oraz film "Zapętleni". Perypetie żądnej władzy i uznania wiceprezydentki Seliny Meyer przyniosły im nagrodę Emmy. Z kolei za "Zaplątanych" byli nominowani do Oscara. Iannucci odpowiadał także za adaptację komiksu "Śmierć Stalina".

Cały świat pokochał misia Paddingtona

Za kamerą czwartej części stanie Dougal Wilson, uznany twórca teledysków. Jego debiutem fabularnym był trzeci film z serii o sympatycznym misiu, "Paddington w Peru" z 2024 roku. Tytułowy bohater ponownie przemówi głosem Bena Whishawa. Jako producentka powróci Rosie Alison.

Cykl oparty na książkach Michaela Bonda zarobił na całym świecie ponad 808 milionów dolarów. Pierwsze dwie odsłony kinowe zostały także świetnie przyjęte przez krytykę. Otrzymały one łącznie pięć nominacji do nagrody BAFTA, w tym za drugoplanową rolę Hugh Granta (zagrał antagonistę w drugiej części) i dwukrotnie za scenariusz adaptowany.

Seria opowiada o serdecznym i dobrym niedźwiadku, który przypadkiem trafia z Peru do Londynu. Tam na stacji Paddington przygarnia go rodzina Brownów. Miś otrzymuje imię po miejscu, w którym spotkali się po raz pierwszy. Od 1958 do 2014 roku ukazało się 15 książek należących do głównej serii. Filmy powstają od 2014 roku.