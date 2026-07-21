Ten kultowy tytuł znają wszyscy. Aktorka zapowiada sequel

Nadchodzi sequel "Matyldy"? Główna aktorka ujawnia

Mara Wilson największą karierę zrobiła już jako dziecko. Amerykańska aktorka zasłynęła rolą w uwielbianej komedii "Pani Doubtfire" u boku Sally Field i Robina Williamsa, a to dopiero początek jej aktorskich dokonań już w tak młodym wieku.

W pamięci milionów widzów zapisała się jako Matylda - dziewczynka o wyjątkowych magicznych umiejętnościach, która zostaje wysłana do szkoły, którą kieruje surowa Agatha Trunchbull.

Kultowy film Danny'ego DeVito z 1996 roku bazowany na powieści Roalda Dahla otrzymał mieszane recenzje krytyków, ale z upływem lat stał się ikonicznym tytułem kina familijnego. W jednym z niedawnych wywiadów z okazji 30-lecia premiery filmu Mara Wilson została zapytana o to, jak wspomina prace na planie produkcji i czy byłaby chętna powtórzyć tę przygodę.

"Ludzie zawsze pytają mnie o to, czy powstanie 'Matylda 2'. Moim zdaniem to jest możliwe" - mówiła aktorka w rozmowie dla magazynu People. Przyznała, że jest chętna do udziału w kontynuacji hitu ze swojego dzieciństwa, ale nie wie, jak potoczyłyby się losy jej bohaterki.

Będzie kontynuacja uwielbianego hitu?

"Mówią mi zawsze, że film mógłby skupić się na losach córki Matyldy. Mam co do tego pewne wątpliwości, bo myślę, że moce Matyldy biorą się z przeciwności losu, z trudnych przeżyć, a chodzi o to, że przezwyciężyła te trudności" - dodała. "Sądzę też, że Matylda wychowałaby córkę tak, by rozwinęła swoje moce i chroniła samą siebie.

Wilson przyznała, że po udziale w kultowym filmie ludzie coraz częściej zaczęli zwracać się do niej imieniem jej bohaterki. "Kiedyś trochę mnie irytowało, gdy ludzie nazywali mnie Matyldą, bo myślałam sobie: 'Nie, jestem Mara'. Trochę tak, jakby zwracano się do mnie imieniem mojej siostry - o wiele fajniejszej i mądrzejszej siostry" - wyznała. Przytoczyła słowa Carrie Fisher, która czuła, że ona i księżniczka Leia z "Gwiezdnych wojen" to czasem jedna i ta sama osoba. "Ja też trochę się tak czułam" - powiedziała.

Aktorka powtórzyła jednak, że jeśli padłaby w jej stronę propozycja udziału w sequelu, chciałaby ponownie wziąć udział w uwielbianej produkcji. "Matylda nauczyła mnie wielu cennych lekcji. Myślę, że na swój sposób stałam się do niej bardzo podobna" - dodała.