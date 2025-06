Seria "Oszukać przeznaczenie" to cykl popularnych horrorów. Do tej pory nakręcono pięć części, a szósta zadebiutowała w kinach w maju 2025 roku. Każdy film z serii przedstawia losy kilku bohaterów, którym udaje się uniknąć tragicznego w skutkach wydarzenia. Niestety, przeznaczenie zawsze się o nich upomina, a filmowe postacie czeka zwykle okropny koniec.



"Oszukać przeznaczenie": prace nad scenariuszem. To miał być odcinek popularnego serialu

Co ciekawe, pierwsza wersja scenariusza powstała na potrzeby jednego z odcinków... "Z Archiwum X". Jeffrey Reddick zainspirował się historią kobiety, która uniknęła katastrofy lotniczej, ponieważ przed startem miała złe przeczucie.

"Kiedy przeczytałam artykuł o tej kobiecie, wpadło mi do głowy: a co, jakby oszukała przeznaczenie, ale ono później się o nią upomniało? Zapisałem ten pomysł jako scenariusz 'Z Archiwum X’" - wyjawił w rozmowie z Variety.

Projekt wydał się jednak na tyle intrygujący, że postanowiono opowiedzieć go w filmowej formie. Z czasem do projektu dołączył również James Wong (debiutujący reżyser) oraz Glen Morgan (współscenarzysta). Obaj współpracowali z Reddickiem już wcześniej i to właśnie przy serialu "Z Archiwum X".

Scenariusz filmu składa hołd wielkim mistrzom gatunku poprzez wybór imion postaci. Nazwisko Alexa to Browning, nawiązujące do Todda Browninga, reżysera pierwszego filmu o "Drakuli". Nazwisko Billy'ego to Hitchcock, a Valerie Lewton nawiązuje do Vala Lutena, który odpowiedzialny był za produkcje "Ludzie koty" oraz "Walk of the Zombie". Podobnie jest z bohaterem granym przez Rogera Guenveura Smitha; agent Schreck nawiązuje nazwiskiem do Maxa Schrecka, niemieckiego aktora, który grał wampira w klasyku kina niemego "Nosferatu - symfonia grozy" (1922).

W trakcie przesłuchań do ról twórcy przykładali ogromną wagę do umiejętności uchwycenia nawet najbardziej subtelnych emocji.

"Jedną z najważniejszych rzeczy, której szukaliśmy w czasie castingu, była zdolność aktorów do odegrania subtelności, drobnych rzeczy, których aktor nie wypowiada lub sprawia, że są one niedopowiedziane. Takie rzeczy, które sprawiają, że cierpnie ci skóra i straszą cię" - wyjaśniał Morgan.



W produkcji wystąpili m.in.: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kirsten Cloke czy Seann William Scott.

"Oszukać przeznaczenie": budowanie mrocznej atmosfery

Film jest nowoczesnym thrillerem, który odwołuje się do klasycznych horrorów, takich jak "Omen" i "Dziecko Rosemary", w których atmosfera odgrywa najważniejszą rolę w budowaniu napięcia.

"Jedna rzecz, co do której wszyscy się zgadzaliśmy od początku, to było to, że nie chcieliśmy robić brutalnego filmu. Nie chcieliśmy, by facet w czarnej szacie czy jakiś rodzaj potwora ścigał te dzieciaki. To było już robione wiele razy. Byłem bardzo podekscytowany, gdy zdecydowaliśmy się ukazać ten świat inaczej. Gdy zwyczajne przedmioty i zjawiska zaczynają być groźne i mroczne, wtedy chodzi mniej o to, czy nasi bohaterowie umrą, czy nie, a bardziej o to, jak to się stanie i jak mogą odroczyć swoją śmierć. Wartość przedstawienia jest w tym jak ono przebiega, a nie w jego wyniku" - mówił James Wong.

Na potrzeby scenariusza szef produkcji John Willett skupił się na rozwinięciu pomysłu "skrzywienia" zdjęć, co w pewnym stopniu potęgowało uczucie niepokoju.

"Próbowałem pracować bezpośrednio ze zdjęciami, z ich zaaranżowaniem i różnymi kolorami, by uczynić rzeczy trochę ponadnaturalnymi" - wyjaśnia Willett.

Aby osiągnąć ten efekt mistyczności, Willett zaprojektował dwie wersje ujęć dla każdego otoczenia - jedna wersja była wykorzystywana przed katastrofą, druga - w scenach po eksplozji samolotu. Tylko wtedy, gdy plany śmierci zostają pokrzyżowane, nie jest ona w stanie dosięgnąć następnej ofiary, świat wydaje się "skrzywiony". Kluczową częścią produkcji była również użyta paleta kolorów przy tworzeniu dekoracji i projektów kostiumów:

"W świecie rzeczywistym kolory są jasne i nasycone. W 'skrzywionym' natomiast są one sprane i dziwne. Nic nie jest oczywiste i tylko w całkowitym efekcie te subtelne różnice sprawiają, że ich magia działa".

"Oszukać przeznaczenie": pracochłonne efekty specjalne

"Oszukać przeznaczenie" było wymagającym wyzwaniem także dla koordynatora i realizatora efektów specjalnych - Terry'ego Sonderhoffa.

"Kiedy zorientowałem się, jak wiele akrobatycznych kawałków jest w tym filmie, powiedziałem sobie: 'O mój Boże, w co ja się wpakowałem!'" - mówił w jednym z wywiadów.

Największą trudnością było dla niego stworzenie pełnowymiarowej atrapy samolotu z masywnym systemem hydraulicznych podnośników:

"Spędziliśmy dwa miesiące, budując ten główny element dekoracji. Boeing 747 ważył około 22 tys. kilogramów i mógł pomieścić 89 osób".

