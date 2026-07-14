"Obsesja" najlepiej zarabiającym horrorem tego stulecia

Jak wynika z analizy Collidera, "Obsesja" Curry'ego Barkera - jeden z największych kinowych hitów tego lata - zapisze się w historii kina z kilku różnych powodów.

Opowieść o niewinnym życzeniu, wypowiedzianym przy pomocy taniej zabawki, które może przynieść tragiczne konsekwencje, powstała jedynie za milion dolarów, a jej przychód przeszedł najśmielsze oczekiwania twórców. W weekend otwarcia film zarobił aż 17 milionów dolarów w samych Stanach Zjednoczonych, a w kolejnych tygodniach, między innymi dzięki szerokiemu dyskursowi w sieci, jego przychód wzrósł kilkukrotnie.

Ostatecznie film uzyskał w box-office 426 milionów dolarów, stając się tym samym najbardziej opłacalnym horrorem XXI wieku. Pokonał w tej kategorii m.in. "Backrooms"c Kane'a Parsonsa (368 milionów dolarów), "Get Out" Jordana Peele'a (255 milionów dolarów) czy "Ciche miejsce" Johna Krasinskiego (340 milionów dolarów).

Kinowy debiut reżyserski Curry'ego Barkera, twórcy internetowego znanego z komediowego duetu "That's a Bad Idea" tworzonego wraz z Cooperem Tomlinsonem, osiągnął w kinach gigantyczną popularność. Jako jedyny przedstawiciel gatunku w historii utrzymał się w pierwszej dziesiątce rankingów box-office aż przez 40 dni z rzędu.

"Obsesja": fabuła i obsada kinowego hitu

"Obsesja" opowiada historię Beara (Michael Johnston), pracownika sklepu muzycznego, który zakochuje się w swojej przyjaciółce Nikki bez wzajemności. Gdy chłopak orientuje się, że wybranka nie jest nim zainteresowana, popada w desperację i kupuje magiczną zabawkę "One Wish Willow", którą należy przełamać, a następnie wypowiedzieć tylko jedno życzenie.

Bear pragnie, aby Nikki zakochała się w nim do szaleństwa. Przepowiednia spełnia się błyskawicznie. Ale z czasem zachowanie dziewczyny zaczyna go przerażać, a raz wypowiedzianego zaklęcia nie da się wycofać...

W obsadzie filmu znaleźli się przedstawiciele młodego pokolenia amerykańskich aktorów: Inde Navarette, Michael Johnston, Cooper Tomlinson i Megan Lawless.

Film nadal można oglądać w polskich kinach.