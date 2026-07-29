Nadchodzi świąteczny hit? Olivia Wilde kręci nowy film

To bez wątpienia najlepszy okres w karierze Olivii Wilde. Amerykańska aktorka i reżyserka niedawno wypuściła do kin "Zaproszenie" z Penélope Cruz i Edwardem Nortonem i wystąpiła w głównej roli w komedii Gregga Arakiego "I Want Your Sex". To jednak dopiero początek jej świetnej hollywoodzkiej passy.

Artystka właśnie zapowiedziała pracę nad swoim kolejnym filmem. Po sukcesie "The Invite", który nie tylko zebrał przychylne recenzje krytyków, ale i przyciągnął do kin miliony miłośników komedii (również w Polsce film okazał się hitem, który zobaczyło już ponad 200 tysięcy widzów), twórczyni "Don't Worry Darling" ma zamiar nakręcić nowy film, w którym wystąpią m.in. Jennifer Aniston i Peter Dinklage.

"Nie mogę w to uwierzyć. To projekt, nad którym pracowaliśmy latami; to projekt z pasji i walczyłam o to, by mógł powstać. Jestem bardzo wdzięczna, że możemy go zrealizować, ponieważ to film w duchu Boba Reinera, komedia, której podstawą jest mnóstwo serca" - mówiła Wilde w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Idealny seans na święta. W obsadzie Jennifer Aniston

Komedia otrzymała tytuł "Naughty" i najpewniej wejdzie do kin w okresie przedświątecznym w przyszłym roku. Opowie historię Mallory (Jennifer Aniston), która walczy o uzyskanie opieki nad synem po rozstaniu z toksycznym mężem. Jej sytuacja wydaje się iście patowa. Jedyną nadzieją na sukces jest odnalezienie Świętego Mikołaja (Peter Dinklage) i przekonanie go do stanięcia po jej stronie podczas rozprawy rozwodowej.

"Naughty" zapowiada się jako przedłużenie dobrej passy Wilde, która zaprezentowała swój reżyserski sznyt w "Zaproszeniu", które na ten moment jest jednym z najlepiej ocenianych filmów tego roku. Za produkcję jej nowego dzieła odpowiedzialna będzie firma LuckyChap należąca do Margot Robbie.

"To coś o wiele większego niż wszystko, czego się kiedykolwiek podjęłam. Czuję się zaszczycona, że mogę wyreżyserować oryginalną komedię teatralną dla studia na takim poziomie" - wyznała Wilde.

Film wejdzie do amerykańskich kin 5 listopada 2027 roku.