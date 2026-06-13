Ten film zarobił ponad miliard dolarów. Wiemy, kto wyreżyseruje jego sequel

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

Reżyserem filmu "Lilo i Stich 2" będzie Chris Sanders. Reżyser i scenarzysta, użyczający swojego głosu Stichowi, stanie za kamerą sequela produkcji, która zarobiła w kinach na całym świecie ponad miliard dolarów.

Kadr z filmu "Lilo i Stich". Dwie osoby leżą w hamaku, jedna trzyma gitarę.
Kadr z filmu "Lilo i Stich"materiały prasowe

"Lilo i Stitch 2": Postanie kontynuacja kinowego hitu

Chris Sanders, który był współscenarzystą i współreżyserem legendarnej animacji "Lilo i Stich" z 2002 roku, stanie za kamerą sequela aktorskiego odpowiednika produkcji. W zeszłym roku był on wielkim kinowym hitem.

Sanders, który użyczył głosu postaci Sticha zarówno w wersji animowanej, jak i aktorskiej, był już mocno zaangażowany w kontynuację jako scenarzysta. Produkcja sequela jest już w toku, a zdjęcia mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

"Lilo i Stich" koncentruje się na samotnej dziewczynce, która zaprzyjaźnia się z niebieskim szczeniakiem, okazującym się zbiegłym kosmitą, stworzonym jako broń masowego rażenia. Animacja okazała się sukcesem i doczekała dwóch kontynuacji przeznaczonych na rynek wideo, a także serialu.

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Ich ostatnie filmy były hitami i zarobiły miliony. Teraz będzie podobnie?

Krystian Zając
Krystian Zając

Po latach Disney postanowił odświeżyć tytuł, tworząc film aktorski. Okazał się on hitem i zarobił 1,038 miliarda dolarów w kinach, z czego 423,7 miliona dolarów w samych Stanach Zjednoczonych.

Zapowiadana kontynuacja będzie zupełnie nową historią.

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