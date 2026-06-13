Ten film zarobił ponad miliard dolarów. Wiemy, kto wyreżyseruje jego sequel

"Lilo i Stitch 2": Postanie kontynuacja kinowego hitu

Chris Sanders, który był współscenarzystą i współreżyserem legendarnej animacji "Lilo i Stich" z 2002 roku, stanie za kamerą sequela aktorskiego odpowiednika produkcji. W zeszłym roku był on wielkim kinowym hitem.

Sanders, który użyczył głosu postaci Sticha zarówno w wersji animowanej, jak i aktorskiej, był już mocno zaangażowany w kontynuację jako scenarzysta. Produkcja sequela jest już w toku, a zdjęcia mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

"Lilo i Stich" koncentruje się na samotnej dziewczynce, która zaprzyjaźnia się z niebieskim szczeniakiem, okazującym się zbiegłym kosmitą, stworzonym jako broń masowego rażenia. Animacja okazała się sukcesem i doczekała dwóch kontynuacji przeznaczonych na rynek wideo, a także serialu.

Po latach Disney postanowił odświeżyć tytuł, tworząc film aktorski. Okazał się on hitem i zarobił 1,038 miliarda dolarów w kinach, z czego 423,7 miliona dolarów w samych Stanach Zjednoczonych.

Zapowiadana kontynuacja będzie zupełnie nową historią.