Ten film zachwycił Ridleya Scotta. Zgarnął rekordową liczbę Oscarów
Ridley Scott zdradził, który film uważa za jedno z największych arcydzieł w historii kina. Produkcja "Lawrence z Arabii" zachwyciła świat i zgarnęła aż 7 Oscarów, pozostając inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców.
Ridley Scott to nazwisko, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Brytyjski reżyser i producent ma na koncie dzieła, które na zawsze zapisały się w historii kina. "Gladiator", "Łowca androidów" czy "Thelma i Louise" to tylko część jego dorobku. Choć sam stworzył wiele arcydzieł, niejednokrotnie podkreślał, które filmy innych twórców miały na niego największy wpływ. W jednej z rozmów zdradził, że szczególne miejsce w jego sercu zajmuje "Lawrence z Arabii".
Film Davida Leana z 1962 roku to prawdziwe dzieło sztuki. Inspiracją była autobiograficzna książka T.E. Lawrence’a "Siedem filarów mądrości", opublikowana w 1926 roku. Historia oparta na losach brytyjskiego oficera w Arabii podczas I wojny światowej porwała zarówno publiczność, jak i krytyków. Monumentalne sceny bitewne, epickie zdjęcia pustynnych krajobrazów i niezwykła obsada sprawiły, że obraz do dziś uważany jest za jeden z najważniejszych filmów w historii kina.
W "Lawrence z Arabii" wystąpili m.in. Peter O’Toole, Alec Guinness, Omar Sharif, Anthony Quinn czy Claude Rains. Aktorskie kreacje stały się punktem odniesienia dla całych pokoleń. Peter O’Toole, wcielający się w główną rolę, stworzył postać, która na zawsze zapisała się w historii kultury masowej.
Film nie tylko zdobył serca widzów, ale również najważniejsze nagrody filmowe. "Lawrence z Arabii" został nagrodzony siedmioma Oscarami, m.in. za najlepszy film, reżyserię, zdjęcia, montaż i muzykę. Do tego doszły Złote Globy i Nagrody BAFTA, które potwierdziły status dzieła Davida Leana jako kina najwyższej próby.
Ridley Scott wielokrotnie podkreślał, że "Lawrence z Arabii" to produkcja kompletna. Połączenie epickiego rozmachu z osobistą historią bohatera sprawiło, że obraz Davida Leana stał się dla niego inspiracją i punktem odniesienia. To także film, który pokazał, jak wielkie możliwości niesie kino, gdy reżyser łączy wizję artystyczną z nowatorską technologią i perfekcyjnym warsztatem.
Sam Scott także ma na swoim koncie filmy, które zdobyły międzynarodowe uznanie. Publiczność pokochała "Gladiatora", który przyniósł mu Oscara za najlepszy film, oraz takie obrazy jak "Helikopter w ogniu", "Marsjanin" czy "Dom Gucci". W jego dorobku znajdują się również produkcje, które zyskały status kultowych - "Łowca androidów" czy "Prometeusz". Już teraz widzowie czekają na premierę "Gladiatora II", który ma być jednym z najbardziej wyczekiwanych sequeli dekady.