Ten film w PRL-u oglądała cała Polska. Dziś mało kto o nim pamięta

Film był przebojem PRL-u. O czym opowiada "Poradnik matrymonialny"?

"Poradnik matrymonialny" trafił do kin 26 marca 1968 roku. Za scenariusz i reżyserię odpowiadał Włodzimierz Haupe, który we wcześniejszych latach realizował przede wszystkim filmy animowane jak "Ślimak niecnota", "Janosik" czy "Opowiadanie księżyca".

Fabuła komedii skupia się na losach dość specyficznego małżeństwa. Roksana jest energiczną redaktorką rubryki dotyczącej porad sercowych, natomiast jej mąż Bogumił jest lekarzem. Po jednej z burzliwych kłótni z partnerką mężczyzna trafia do szpitala. Tam opiekuje się nim piękna pielęgniarka Krystyna, która nie kryje zauroczenia doktorem. Wkrótce ich znajomość zamienia się w romans, choć Bogumił nie kryje, że tęskni za żoną. W końcu wraca do domu, jednak nie jest w stanie powstrzymać się przed flirtem z uroczą, młodą sąsiadką z II piętra. Mężczyzna zaczyna gubić się w swoich uczuciach i coraz częściej ucieka w świat marzeń. Żona natomiast, która dotychczas starała się to tolerować, postanawia za wszelką cenę odzyskać ukochanego.

"Poradnik matrymonialny": dziś film jest zapomniany

W obsadzie produkcji nie brakowało gwiazd. Roksanę zagrała Alina Janowska, a w Bogumiła wcielił się Andrzej Łapicki. Na dalszym planie oglądaliśmy m.in. Irenę Karel (Krystyna), Małgorzatę Włodarską (sąsiadka), Jadwigę Andrzejewską, Bogumiła Kobielę, Mieczysława Czechowicza czy Leona Niemczyka.

Co ciekawe, Andrzej Łapicki, który był profesorem Karel, wzdychał do niej, gdy jeszcze studiowała. Początkowo gwiazda nie zamierzała dostarczać nikomu powodu do plotek, jednak uległa znanemu amantowi po zakończeniu edukacji, a dokładniej na planie omawianego filmu.

Nawet nie próbowali udawać, że są sobie obojętni; cała ekipa wiedziała, że bardzo się do siebie zbliżyli. Ona była wtedy związana z Tadeuszem Rossem, który wprost szalał na jej punkcie, a on - mimo że nie stronił od przelotnych miłostek - trwał w małżeństwie z Zofią Chrząszczewską. Chociaż połączył ich krótki romans, a Karel wyraźnie imponowała atencja znanego aktora, nie umiała sobie poradzić z tym, że Łapicki ma żonę i dwójkę dzieci w zbliżonym do niej wieku. Po tym, jak Łapicki powiedział Irenie wprost, że - choć kocha ją całym sercem - nie zostawi dla niej żony, rzuciła go.

Produkcja była realizowana w Gdańsku, a tłem do wydarzeń stały się m.in. Bazylika Mariacka, Brama Żuraw, ratusz czy rzeka Motława. Za zdjęcia odpowiadał Tadeusz Wieżan, który kilka lat później współtworzył znany serial "Kolumbowie".

Choć przed laty produkcja bawiła polską publiczność, w dzisiejszych czasach nie jest zbyt znana. Zwłaszcza, że "Poradnik matrymonialny" nie jest dostępny w ofercie żadnej platformy streamingowej. Obecnie można jedynie liczyć na emisję filmu w stacjach telewizyjnych, które dedykowane są polskiemu kinu.

