Ten film to prawdziwa jazda bez trzymanki. Dziś zobaczysz go w Polsacie!

"Dzika noc": czarna komedia świąteczna

Kiedy pewna bogata rodzina zostaje zakładnikami w Wigilię, przestępcy nie są przygotowani na niespodziewanego bojownika. Święty Mikołaj jest na miejscu i ma zamiar pokazać, dlaczego nie będzie w tym roku taki dobry i hojny jak zazwyczaj. W dość postać dość nietypowego Mikołaja wcielił się gwiazdor filmu "Stranger Things" - David Harbour .

Na ekranie zobaczymy również: Johna Leguizamo , Edi Patterson, Cama Gigandeta , Alexa Hassella i Beverly D'Angelo . Za reżyserię obrazu odpowiedzialny jest norweski twórca Tommy Wirkola ( "Hansel & Gretel: Łowca czarownic" ). Scenariusz wyszedł spod pióra Pata Caseya i Josha Millera ( "Sonic 2.Szybki jak błyskawica" ).

"Wirkola zebrał tradycyjne wątki wigilijnych opowieści - siłę wiary w Mikołaja, próbę naprawienia relacji rodzinnych - i opakował je wybranymi interpretacjami z przeszłości. Tyle że zamiast 'Cudu na 34. ulicy' sięgnął po 'Szklaną pułapkę' i 'Kevina samego w domu'. Z przygód Johna McLane wziął motyw zakładników i samotnego wilka eliminującego kolejnych przestępców. Natomiast z serii o dziesięciolatku broniącym swój dom przed włamywaczami zapożyczyli efekciarski sposób, w jaki Mikołaj i Trudy rozprawiają się ze złoczyńcami" - pisał w recenzji dla Interii Jakub Izdebski.

"Dzika noc" w telewizji. Kiedy i o której emisja?

Film "Dzika noc" będzie można zobaczyć już dziś, 17 września o godzinie 22:00 w Polsacie.

