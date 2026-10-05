Wpadka Toma Cruise'a. Jego film to finansowa klapa

Tom Cruise przyzwyczaił nas do udziału w wysokobudżetowych superprodukcjach, które z miejsca stawały się kinowymi hitami - za przykład może posłużyć "Top Gun: Maverick" czy kultowa seria "Mission: Impossible". Wszystko wskazuje jednak na to, że zeszłoroczny laureat honorowego Oscara będzie musiał przetrawić gigantyczną finansową porażkę swojego nowego filmu.

"Digger", który miał być jednym z najbardziej imponujących tytułów w dorobku Cruise'a, w miniony weekend zadebiutował w USA i Kanadzie z rozczarowującym skutkiem. Film w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu zarobił zaledwie 8 milionów dolarów w 3321 kinach w Ameryce Północnej.

Weekendowy wynik "Diggera" szokuje jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę jego szacowany na 160-180 milionów dolarów budżet. Wytwórnia Warner Bros. liczyła na to, iż obecność Cruise'a, jego imponująca fizyczna metamorfoza do roli oraz dorobek artystyczny reżysera "Zjawy" przyciągną do kin widzów na tyle, by ostateczne zyski wyniosły co najmniej 18-20 milionów dolarów.

Box office: "Digger" z fatalnym otwarciem w USA

Cytowani przez magazyn Variety eksperci twierdzą jednak, że przy tak ogromnym budżecie "Digger" w pierwszych dniach kinowej dystrybucji powinien zarobić 40 milionów dolarów.

"Jak na czarną komedię, wyniki nie są złe. Ale czarne komedie to zazwyczaj niewielkie produkcje, a ten film taki nie jest. To film z Tomem Cruise'em. Ta komedia balansuje na cienkiej linii, a jeśli przegra, to przegra całkowicie" - mówił analityk David A. Gross z Franchise Entertainment Research.

Nie tylko amerykańscy widzowie pominęli w weekend "Diggera" na rzecz "Verity" z Anne Hathaway i Dakotą Johnson. Poza USA i Kanadą film z Cruise'em zarobił tylko 12 milionów dolarów, co łącznie zapewniło mu start z wynikiem 20 milionów. Tytułowi nie pomogły również mieszane recenzje światowej prasy, która określiła go jako jedną z największych porażek 2026 roku.

Ten film miał być hitem Toma Cruise'a. Może stracić setki milionów

Biorąc pod uwagę kiepski początek kinowej drogi "Diggera" i kosmiczne kwoty, jakie Warner Bros. przeznaczył na budżet i promocję filmu, która wyniosła ponad 100 milionów dolarów, film Iñárritu najprawdopodobniej straci około 150-200 milionów dolarów, co czyni go jedną z największych finansowych klap tego roku i największą w karierze Toma Cruise'a.

Produkcja od początku była dla wytwórni ryzykownym eksperymentem ze względu na swoją nietypową tematykę i niesprecyzowane grono odbiorców. Porażka wśród widzów i krytyków może więc pogrzebać szanse amerykańskiego aktora na Oscara za rolę pierwszoplanową.

"Digger": fabuła i obsada filmu

"Digger" opowiada historię jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie, Diggera Rockwella (Tom Cruise). Magnat naftowy musi zmierzyć się z nieuniknioną katastrofą ekologiczną, do której sam się przyczynił. Mężczyzna wyrusza w niebezpieczną misję, by udowodnić światu, że jest jego największym wybawcą.

W filmie wystąpili Tom Cruise, Sandra Huller, Jesse Plemons, Riz Ahmed i John Goodman.

"Digger" wejdzie do polskich kin 9 października.



