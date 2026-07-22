Dziś wieczorem Polsat wyemituje nietypową komedię romantyczną. W filmie "Wystrzałowe wesele" bohaterowie grani przez Jennifer Lopez i Josha Duhamela zamiast spokojnie przypieczętować swój związek, będą musieli zmierzyć się z bandą uzbrojonych napastników.

"Wystrzałowe wesele": ślub, który zamienia się w walkę o przetrwanie

Darcy (Jennifer Lopez) i Tom (Josh Duhamel) organizują wymarzone wesele w luksusowym kurorcie na Filipinach. Na uroczystość zapraszają swoje rodziny i przyjaciół, jednak jeszcze przed ceremonią między bliskimi dochodzi do licznych spięć. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się byłego narzeczonego Darcy, Seana (Lenny Kravitz), co wywołuje zazdrość Toma i prowadzi do kolejnych nieporozumień.

Za reżyserię filmu odpowiada Jason Moore, twórca komedii "Pitch Perfect". Oprócz Jennifer Lopez i Josha Duhamela na ekranie pojawiają się także Jennifer Coolidge, Cheech Marin, Sonia Braga, Lenny Kravitz i D'Arcy Carden. Szczególnie występ Coolidge spotkał się z uznaniem widzów, którzy chwalili jej komediowy talent i charakterystyczny humor.

"Wystrzałowe wesele" łączy klasyczną komedię romantyczną z kinem akcji. Dynamiczne pościgi i rodzinne konflikty przeplatają się z romantycznymi momentami. Film oferuje lekką, pełną zwrotów akcji rozrywkę.

"Wystrzałowe wesele" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Wystrzałowe wesele" zostanie wyemitowany dzisiaj, 22 lipca, o godz. 20.00 na antenie Polsatu.