Ten film rozbije bank w 2026 roku? Mamy pierwszy zwiastun

Milly Alcock debiutowała jako Supergirl w epizodzie w finale "Supermana" Jamesa Gunna. Jej bohaterka jest kuzynką superbohatera, która została także uratowana z katastrofy planety Krypton. Jednak jej kapsuła ratunkowa trafiła na Ziemię później, przez co jej młodszy krewny zdążył ją przerosnąć.

W "Supergirl" Kara Zor-El wyrusza ze swym psem Krypto do odległej galaktyki, by tam świętować 21. urodziny. Niestety, szybko wplątuje się w kosmiczną drakę, podczas której skonfrontuje się ze swoimi traumatycznymi wspomnieniami.

Wideo Supergirl - Oficjalny zwiastun #1

Supergirl. Twórcy i obsada

Poza znaną z "Rodu Smoka" Alcock w filmie zobaczymy Matthiasa Schoenaertsa jako Krema z Żółtych Wzgórz, głównego antagonistę. Eve Ridley wcieli się w Ruthye Marye Knoll, dziewczynkę, którą Kara poznaje podczas swojej podróży. David Krumholtz i Emily Beecham zagrają w rodziców Supergirl. Z kolei Jason Momoa pojawi się w małej roli jako Lobo, łowca nagród z planety Czernia. Z "Supermana" powróci także Krypto, super pies.

Za kamerą stanął Craig Gillespie, twórca filmu "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" oraz serialu "Pam i Tommy". Scenariusz napisała Ana Nogueira, która pracuje także nad fabułami adaptacji "Teen Titans" i "Wonder Woman". James Gunn i Peter Safran pełnią funkcję producentów.

"Supergirl" wejdzie do kin na całym świecie 26 czerwca 2026 roku.