Ten film rozbije bank? Julia Wieniawa w zwiastunie wyczekiwanej produkcji

"Chcę więcej". O czym opowiada film?

Marcin wydaje się pewnym siebie facetem, jednak pod maską lidera kryje się zagubiony chłopiec, rozdarty między beztroskim podejściem do życia a nieuchronną dorosłością. Zmuszony dramatyczną sytuacją podejmuje desperacką decyzję: wraz z dziewczyną Hanią i przyjaciółmi zanurza się w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Już wkrótce ich działania zaczynają przynosić ogromne zyski.

Jednak z czasem początkowy cel schodzi na drugi plan. Adrenalina, poczucie sprawczości i złudne wrażenie zwycięstwa stają się dla Marcina uzależnieniem. Wciągają go w świat władzy i pieniędzy. Szukając uznania w oczach najbliższych, zapomina o tym, co najważniejsze. Miłość i lojalność zostaną wystawione na największą próbę.



"Chcę więcej". Kogo zobaczymy na ekranie?

W rolach głównych wystąpią Julia Wieniawa oraz Maciej Musiałowski. Na ekranie zobaczymy również: Jana Frycza, Piotra Stramowskiego, Jarosława Boberka i Sebastiana Delę. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Damian Matyasik, którego krótkometrażowy debiut "Mama umiera w sobotę" zdobył 36 nagród na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Londynie, Amsterdamie, Paryżu, Dubaju i Tokio.

Dystrybutorem filmu "Chcę więcej" jest Kino Świat. Premiera już 30 stycznia 2026 roku.