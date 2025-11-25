Ten film rozbije bank? Julia Wieniawa w zwiastunie wyczekiwanej produkcji
Młodzi ludzie i genialne oszustwo, którego skala przekroczyła ich najśmielsze oczekiwania. To zarys fabuły filmu "Chcę więcej", który wejdzie do polskich kin już 30 stycznia 2026 roku. W rolach głównych Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun produkcji.
Marcin wydaje się pewnym siebie facetem, jednak pod maską lidera kryje się zagubiony chłopiec, rozdarty między beztroskim podejściem do życia a nieuchronną dorosłością. Zmuszony dramatyczną sytuacją podejmuje desperacką decyzję: wraz z dziewczyną Hanią i przyjaciółmi zanurza się w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Już wkrótce ich działania zaczynają przynosić ogromne zyski.
Jednak z czasem początkowy cel schodzi na drugi plan. Adrenalina, poczucie sprawczości i złudne wrażenie zwycięstwa stają się dla Marcina uzależnieniem. Wciągają go w świat władzy i pieniędzy. Szukając uznania w oczach najbliższych, zapomina o tym, co najważniejsze. Miłość i lojalność zostaną wystawione na największą próbę.
W rolach głównych wystąpią Julia Wieniawa oraz Maciej Musiałowski. Na ekranie zobaczymy również: Jana Frycza, Piotra Stramowskiego, Jarosława Boberka i Sebastiana Delę. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Damian Matyasik, którego krótkometrażowy debiut "Mama umiera w sobotę" zdobył 36 nagród na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Londynie, Amsterdamie, Paryżu, Dubaju i Tokio.
Dystrybutorem filmu "Chcę więcej" jest Kino Świat. Premiera już 30 stycznia 2026 roku.