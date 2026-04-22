Ten film rozbawi Polaków do łez. Wszyscy dziś przełączą na Polsat

"Wakacyjni przyjaciele": lekka komedia, która pozwala oderwać się od codzienności

Marcus (Lil Rel Howery) i Emily (Yvonne Orji) przyjeżdżają do Meksyku na romantyczny wypad. Marcus jest trochę zestresowany, bo chce się oświadczyć Emily i marzy, aby wszystko poszło dobrze. Kiedy jednak docierają do hotelu, okazuje się, że ich pokój został zalany w powodu pary zamieszkującej apartament nad nimi. Zamiast w wymarzonym pokoju lądują w kiepskim hotelu poza kurortem. Nie mając wyboru, Marcus oświadcza się Emily a ona zgadza się. Kibicuje im inna para, Ron (John Cena) i Kyla (Meredith Hagner), których wybryki pokrzyżowały pierwotne plany.

Marcus i Emily wkrótce przekonują się, że Ron i Kyla naprawdę są nieobliczalni, to dzicy, szukający mocnych wrażeń imprezowicze. Przez resztę tego wakacyjnego tygodnia Marcus i Emily, zazwyczaj tacy spokojni i zrównoważeni, pozwalają sobie na nieskrępowaną zabawę i sprośną rozpustę ze swoimi nowymi "wakacyjnymi przyjaciółmi". Ale kilka miesięcy później są autentycznie przerażeni, gdy Ron i Kyla pojawiają się nieproszeni na ich ślubie, wprowadzając totalne zamieszanie i udowadniając, że to, co dzieje się na wakacjach, niekoniecznie zostaje na wakacjach.

"Wakacyjni przyjaciele" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Wakacyjni przyjaciele" zostanie wyemitowany dziś, 22 kwietnia o godzinie 22:50 w Polsacie.

