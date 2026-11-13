"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna"

Najnowsza adaptacja "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa w reżyserii Ti Westa, twórcy trylogii horrorów z serii "MaXXXine". W roli skąpego Ebenezera Scrooge'a, którego nachodzą Duchy Przeszłych, Teraźniejszych i Przyszłych Świąt, wcielił się Johnny Depp. Krytycy są zgodni, że jest to wielki powrót aktora po załamaniu jego kariery po rozwodzie i procesie z Amber Heard.

"Tak naprawdę to na Deppie stoi cały film" - mówił reżyser w rozmowie z "Entertainment Weekly" z września 2026 roku. "[Depp] daje nam znane momenty, które czynią Scrooge'a postacią niesympatyczną. Jednocześnie wnosi w to pewien urok i poczucie humoru. W innych adaptacjach to po prostu niesympatyczny skąpiec, a wszyscy inni są szlachetni i nieskazitelni. Zależało nam, by zachować równowagę i pokazać wiele odcieni szarości tej historii. Chcieliśmy, by Scrooge miał swoją logikę i solidne argumenty".

Oprócz Johnny'ego Deppa główne role w "Ebenezerze Scrooge. Opowieści wigilijnej" zagrali Rupert Grint, Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Daisy Ridley, Ian McKellen i Sam Claflin.

Johnny Depp w filmie "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" Album Online East News

"Dziki Koń Dziewięć"

"Dziki Koń Dziewięć" to najnowszy film Martina McDonagha, twórcy "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" i "Duchów Inisherin". Opowiada o dwóch agentach CIA, którzy zostają wysłani do Chile w 1973 roku, na chwilę przed puczem wojskowym. Chris (John Malkovich), starszy z nich, zaczyna gorzko podsumowywać swoje życie.

Film debiutował w Konkursie Głównym 83. Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji. Malkovich otrzymał tam Puchar Volpiego dla najlepszego aktora. Recenzenci chwalą także Sama Rockwella jako jego partnera i Steve'a Buscemiego jako szefa chilijskiej placówki CIA. Wszyscy trzej mogą w styczniu 2027 roku otrzymać po nominacji do Oscara za swoje występy.

Sam Rockwell i John Malkovich w filmie "Dziki Koń Dziewięć" Diego Araya Corvalán East News

"Nasza rewolucja"

"'Nasza rewolucja' to przede wszystkim opowieść o wielkiej miłości - takiej, która daje siłę, by przetrwać najtrudniejsze momenty i nie stracić wiary w drugiego człowieka. Jednocześnie jest to historia ludzi głęboko przekonanych, że wolność i godność należą się każdemu, niezależnie od czasów, w których przyszło mu żyć. Wierzę, że opowiadamy o tych wartościach w sposób emocjonalny, bliski i uniwersalny dla współczesnego widza" - mówi Robert Kijak, producent filmu.

Za kamerą stanął Piotr Domalewski, twórca "Cichej nocy" i "Ministrantów". W Grażynę i Jacka Kuroniów wcielili się Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. W filmie wystąpił także Jacek Koman, który zagrał Marka Edelmana. Podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał on nagrodę za męską rolę drugoplanową.

Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik w scenie z filmu "Nasza rewolucja" materiały prasowe

"Jak obrabować bank"

Grupa rabusiów, doskonale odnajdujących się w świecie mediów społecznościowych, transmituje swoje brawurowe napady, nie zdając sobie sprawy, że rosnąca internetowa sława stawia ich na celowniku doświadczonego agenta FBI oraz błyskotliwej znawczyni oprogramowania. Choć ten nieoczywisty duet coraz bardziej zacieśnia wokół nich pętlę, członkowie gangu posuwają się dalej, ryzykując wszystko w imię swoich przekonań - i przygotowując najbardziej śmiały skok w swojej karierze.

W "Jak obrabować bank" w roli głównej zobaczymy Nicolasa Houlta. W detektywa, który tropi szajkę, wcieli się John C. Reilly. Natomiast Zoe Kravitz zagra partnerującą mu hakerkę. W obsadzie znaleźli się także Pete Davidson, Anna Sawai i Rhenzy Feliz. Scenariusz napisał Mark Bianculli. Za kamerą stanął David Leitch, który wcześniej zrealizował "Johna Wicka", "Atomic Blonde", "Deadpoola 2" i "Bullet Train".

Anna Sawai w filmie "Jak obrabować bank" Album Online East News

"Victorian Psycho"

"Victorian Psycho", ekranizacja bestsellerowej powieści Virginii Feito, to wiktoriańska makabreska dla niegrzecznych dzieci i jeszcze bardziej niegrzecznych dorosłych, która gra z konwencją gotyckiego horroru. Tytuł mruga okiem do "American Psycho", a sama Feito określała w wywiadach swoją bohaterkę jako "dziewczynę w stylu 'Fleabag' uwięzioną w świecie 'Opowieści wigilijnej', tylko z większą liczbą tasaków". Maika Monroe z brawurą wciela się w żądną zemsty antybohaterkę, a reżyser Zachary Wigon podkręca gotycką konwencję i oddaje hołd literackim korzeniom opowieści.

Panna Winifred Notty jest guwernantką, która przybywa do posępnego Ensor House, by podjąć nową pracę i nauczyć manier dzieci właścicieli. Nie wiedzą oni jednak, że w sercu guwernantki drzemie mrok, który w każdej chwili może się obudzić, a poprzednie rodziny w tajemniczych okolicznościach straciły dzieci będące pod jej opieką. Tymczasem panna Notty kompulsywnie myśli o śmierci i szkicuje scenariusze krwawych łaźni.

Maika Monroe w filmie "Victorian Psycho" materiały prasowe

"Nikt nie wie"

"Nikt nie wie", jeden z najbardziej wstrząsających i jednocześnie budzących empatię filmów w dorobku Hirokazu Koreedy, nareszcie trafił na ekrany polskich kin. Rodzina Fukushimów właśnie wprowadza się do nowego mieszkania. Keiko, matka 12-letniego chłopca imieniem Akira, przedstawia go gospodarzowi jako swoje jedyne dziecko. Szybko jednak okazuje się, że zataiła istnienie innych: jedenastoletniej Kyōko, pragnącej uczyć się gry na fortepianie, energicznego i hałaśliwego urwisa sześciolatka Shigeru oraz najmłodszej, pięcioletniej Yuki. Ukrywa ich, ponieważ ma świadomość, że samotnej matce z gromadką małych dzieci bardzo trudno wynająć mieszkanie, ze względu na uprzedzenia związane z potencjalnym brakiem stabilnego zatrudnienia i wypłacalności czy też obawę przed hałasem za cienkimi ścianami japońskich mieszkań oraz ryzyko skarg współlokatorów. Dlatego tylko Akira może wychodzić na zewnątrz, a żadne z dzieci nie uczęszcza do szkoły.

Dwoje najstarszych dzieci z narastającym niepokojem obserwuje, jak powroty mamy "z pracy" trwają coraz dłużej. Kiedy Keiko zakochuje się kolejny raz, postanawia wyjechać na dłużej do swojego nowego chłopaka, zostawiając dzieci pod opieką najstarszego syna. I choć obiecuje, że wróci, znika na dobre, a Akira i jego rodzeństwo będą zmuszeni do samodzielnego przetrwania.

"Nikt nie wie" debiutowało w Konkursie Głównym Międzynarodowego Festiwalu w Cannes w 2004 roku. Czternastoletni Yûya Yagira otrzymał na nim nagrodę dla najlepszego aktora.

"Służący"

"Służący" Josepha Loseya to precyzyjnie skonstruowany thriller psychologiczny. Zaczyna się jak kameralny portret luksusowego londyńskiego życia: młody, bogaty mężczyzna zatrudnia osobistego kamerdynera, by uporządkować swoją codzienność. Z każdą kolejną sceną film odsłania coraz więcej dwuznaczności, a relacja między bohaterami stopniowo traci swoje oczywiste ramy.

Tony jest beztroski, czarujący i przyzwyczajony do wygodnego życia. Barrett - dyskretny, kompetentny i nienagannie uprzejmy. Ich relacja szybko przestaje być zwykłym układem między pracodawcą a pracownikiem. Sytuację komplikuje obecność narzeczonej Tony'ego, Susan, która nie kryje się ze swoim uprzedzeniem do Barretta.