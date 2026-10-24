Ten film powstał na podstawie prawdziwej historii. Pies uratował aż 40 osób

"Mój pies Barry": O filmie

"Mój pies Barry" to wzruszająca opowieść o niezwykłej więzi między człowiekiem i psem oraz odwadze w podążaniu za głosem serca - nawet gdy wymaga to sprzeciwienia się narzuconym zasadom.

Malowniczo położony klasztor w szwajcarskich Alpach. To tutaj Georg budzi się po dramatycznej zimowej przeprawie przez góry. W tym zimnym, obcym miejscu chłopiec musi szybko dostosować się do surowego rytmu życia zakonników. Chwile wytchnienia odnajduje w towarzystwe Resi, pracującej w przyklasztornym szpitalu, oraz w opiece nad hodowanymi przez jej tatę bernardynami.

Gdy Georg zauważa, że jeden ze szczeniaków nie ma szans na przeżycie, postanawia go uratować. Nadaje mu imię Barry i opiekuje się nim w tajemnicy. Kiedy sekret wychodzi na jaw, wspólna przyszłość chłopca i psa staje pod znakiem zapytania.

Co ciekawe, filmowy Barry jest zainspirowany prawdziwym psem ratowniczym o tym imieniu, który żył w latach 1800-1814 i ocalił aż czterdzieści osób!