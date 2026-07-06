"Młody Waszyngton": ten film wyprzedził w rankingach "Supergirl"

"Młody Waszyngton" poradził sobie w kinach dużo lepiej, niż przewidywano - przy budżecie równym 2 mln dolarów w weekend otwarcia udało mu się zarobić aż 20,8 mln i stał się tym samym jednym z największych hitów tygodnia.

Wytwórnia Angel Studios, znana z produkowania dzieł o tematyce religijnej i patriotycznej, skierowanych do konserwatywnej części amerykańskiej widowni, już teraz zapowiedziała powstanie sequela.

Reżyser Jon Erwin opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie z muzeum George'a Washingtona w Mount Vernon, w którym przekazał fanom dobrą nowinę. - Odpowiedź brzmi: tak, pracujemy nad kolejnym [filmem - red.]. Właśnie zaczęliśmy pisać scenariusz do kolejnego dzieła o wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych pt. "1776" - zdradził.

Twórca "Młodego Waszyngtona", który nakręcił wcześniej m.in. "Jesus Revolution" czy "Dotknij nieba", zapewnił, że nadchodząca produkcja będzie równie epicka i spektakularna, jak jego najnowszy film.

"Młody Waszyngton": Reżyser broni użycia AI

Mimo zadowalających wyników w box-office, na reżysera spadła fala krytyki ze względu na jego skłonność do korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji. Jon Erwin jako jeden z nielicznych filmowców ceni sobie pracę z AI, która w "Młodym Waszyngtonie" pomogła wzbogacić około 100 ujęć.

Sztuczną inteligencją posłużono się przy scenie, w której Waszyngton wraz z towarzyszami przeprawia się przez mroźną rzekę na tratwie. Na planie zbudowano głęboki na 15 metrów basen, a sztuczna inteligencja pomogła stworzyć zimowy krajobraz otaczający bohaterów.

- Nauczyłem się, że te narzędzia najlepiej sprawdzają się nie wtedy, gdy zastępują fundamentalne aspekty tworzenia filmów, ale wtedy, gdy je wzmacniają i poszerzają - mówił Erwin w wywiadzie dla "Variety".

"Młody Waszyngton" opowiada historię młodego George'a Washingtona, który w wieku dwudziestu kilku lat staje do walki w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych i szybko zostaje liderem zniewolonych obywateli. W filmie wystąpili m.in. William Franklyn-Miller, Ben Kingsley, Andy Serkis, Mia Rodgers i Mary-Louise Parker.

W polskich kinach "Młodego Waszyngtona" zobaczymy 31 lipca.