Ten film porusza do dziś. W nowej wersji legenda kina zmieniła jedną scenę

"Trainspotting": kultowy film Danny'ego Boyle'a

Kultowy dziś film Danny'ego Boyle'a z 1996 roku to studium psychologiczne psychiki młodego człowieka, który w pewnym momencie swojego życia postanawia zacząć "normalne życie". Niestety, nie okazuje się to łatwe.

"Trainspotting" to bardzo realistyczny obraz, ukazujący skutki uzależnienia oraz problemy "egzystencjonalne" młodych, zbuntowanych ludzi. W głównych rolach zagrali Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller. Z okazji 30. rocznicy filmu w kinach w Wielkiej Brytanii odbędą się specjalne pokazy.

Jak zdradził w wywiadzie z People Boyle, w nowej wersji zmienił delikatnie tylko jedną scenę.

"Trainspotting": Danny Boyle zmienił jedną scenę

"Mieliśmy pomysł, żeby na końcu, kiedy Ewan McGregor idzie w kierunku kamery, jego twarz zamieniła się w czaszkę. "Jednak, kiedy kręciliśmy film, nie byliśmy w stanie tego zrobić. Mogliśmy to tylko zasugerować".

Pracując nad nową wersją 4K, twórcy mogli cyfrowo ją poprawić, tak aby scena była taka, jak w pierwotnym zamyśle.

"Zrobiliśmy to zainspirowania kubańskim filmem "Wspomnienia" ["Memories of Underdevelopment", 1968 - przyp. red.]". Boyle dodał, że wyreżyserowany przez Tomása Gutiérreza Aleę obraz jest "znakomity".

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