"Supergirl"

Kara Zor-El (Milly Alcock), kuzynka Supermana, wyrusza ze swym psem Krypto do odległej galaktyki, by tam świętować 21. urodziny. Niestety, szybko wplątuje się w kosmiczną drakę, podczas której skonfrontuje się ze swoimi traumatycznymi wspomnieniami.

Poza znaną z "Rodu smoka" Alcock w filmie zobaczymy Matthiasa Schoenaertsa jako Krema z Żółtych Wzgórz, głównego antagonistę. Eve Ridley wcieli się w Ruthye Marye Knoll, dziewczynkę, którą Kara poznaje podczas swojej podróży. David Krumholtz i Emily Beecham zagrają w rodziców Supergirl. Jason Momoa zagra Lobo, kosmicznego łowcę nagród z planety Czernia. Z "Supermana" powrócą wcielający się w superbohatera David Corenswet i Krypto, super pies.

Za kamerą "Supergirl" stanął Craig Gillespie, twórca filmu "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" oraz serialu "Pam i Tommy". Scenariusz napisała Ana Nogueira, która pracuje także nad fabułami adaptacji "Teen Titans" i "Wonder Woman". James Gunn i Peter Safran pełnią funkcję producentów. Film wejdzie do kin 26 czerwca 2026 roku.

Milly Alcock na grafice promującej film "Supergirl" Warner Bros. - DC Studios - The East News

"Zaproszenie"

Małżeństwo Joe i Angeli przechodzi ciężki okres. Punktem zwrotnym okazuje się dla nich zaproszenie na kolację ze strony tajemniczych sąsiadów.

"Zaproszenie" to remake hiszpańskiej komedii "The People Upstairs" Cesca Gaya z 2020 roku. Za jego kamerą stanęła Olivia Wilde, autorka "Szkoły melanżu" oraz "Nie martw się kochanie". Zama zagrała także jedną z głównych ról. Towarzyszą jej Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton.

Film zadebiutował podczas festiwalu w Sundance w styczniu 2026 roku. Został świetnie przyjęty przez publiczność, a dystrybutorzy walczyli o prawa do niego. Recenzenci chwalili występy czwórki aktorów oraz scenariusz, jednocześnie zabawny i szczery w przedstawieniu relacji międzyludzkich.

"Zaproszenie" [trailer] materiały dystrybutora

"Odyseja"

Trzy lata po premierze obsypanego Oscarami "Oppenheimera" Christopher Nolan wraca do kin. Jego "Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

Wytwórnia Universal zapowiada film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.

Nolanowi udało się zebrać imponującą obsadę. W Odyseusza wcieli się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagra Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcieli się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendaya przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagra nimfę Kalipso, a Samantha Morton wróżbitkę i czarodziejkę Kirke. Lupita Nyong'o pojawi się jako Helena Trojańśka oraz jej siostra Klitajmestra.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to czwarta część cyklu należącego do Kinowego Uniwersum Marvela. W roli głównej zobaczymy ponownie Toma Hollanda. To będzie jego siódmy występ w roli pajęczego superbohatera.

Akcja "Całkiem nowego dnia" rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z "Bez drogi do domu". Za sprawą zaklęcia Stephena Strange'a cały świat zapomniał o istnieniu Petera Parkera. Ten poświęca się walce z nowojorską przestępczością. Gdy pojawia się nowe niebezpieczeństwo, bohater musi mierzyć się także z niepokojącymi zmianami dotyczącymi jego mocy.

Obok Hollanda zobaczymy także inne postaci znane z Kinowego Uniwersum Marvela - Marka Ruffalo jako Bruce'a Bannera/Hulka i Jona Bernthala jako Franka Castle'a/Punishera. Z serii o Spider-Manie powrócą Zendaya jako Michele MJ Jones-Watson, dawna miłość bohatera, Jacob Batalon jako Ned Leeds, jego najlepszy przyjaciel, oraz Michael Mando jako Mac Gargan, gangster, który w tym filmie przyjmie przydomek Scorpion. W nowych bohaterów wcielą się Sadie Sink, Tramell Tillman, Marvin Jones III, Liza Colón-Zayas i Keith David.

Za kamerą stanął Destin Daniel Cretton, który wcześniej stworzył dla Marvela film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" oraz miniserial "Wonder Man". "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wejdzie do kin 31 lipca 2026 roku.

Tom Holland powraca do roli Petera Parkera/Spider-Mana materiały prasowe

"Koniec ulicy Dębowej"

"Koniec ulicy Dębowej" to wyczekiwany od lat powrót Davida Roberta Mitchella, twórcy "Coś za mną chodzi" i "Tajemnic Silver Lake". Film opowiada o rodzinie mieszkającej na amerykańskich przedmieściach. W wyniku tajemniczego kosmicznego zjawiska ich dzielnica przenosi się do czasów prehistorycznych.

Reżyser zaznaczył, że bohaterowie będą musieli walczyć nie tylko z zagrożeniem ze strony dawno wymarłych stworów. Ważna będzie dynamika między członkami rodziny oraz jak absurdalna sytuacja na nią wpłynie.

W rolach głównych zobaczymy Anne Hathaway i Ewana McGregora. Wśród producentów znalazł się J.J. Abrams, twórca serialu "Lost" oraz filmów "Super 8" i "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy". "Koniec ulicy Dębowej" wejdzie do kin 14 sierpnia 2026 roku.



