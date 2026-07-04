"Grzesznicy" szturmem podbili Hollywood, zgarniając w ubiegłym roku niemal wszystkie najważniejsze branżowe nagrody. To opowieść o braciach bliźniakach, którzy wracają do rodzinnego domu, by zmierzyć się z demonami przeszłości, jednak zamiast odkupienia, zastają tam wroga znacznie bardziej niebezpiecznego, niż mogliby przypuszczać.

Wyjątkowe dzieło Ryana Cooglera ("Czarna Pantera", "Creed. Narodziny legendy") już dziś będzie można obejrzeć na VOD.

"Grzesznicy": jeden z najlepszych filmów 2025 roku na Netfliksie

Bracia Smoke i Stack (oscarowa, podwójna rola Michaela B. Jordana) to wyjątkowo niepokorne charaktery. Mieszkańcy Missisipi doskonale wiedzą, że lepiej z nimi nie zadzierać - dla dobra swoich interesów są w stanie zrobić niemal wszystko.

Gdy pewni siebie gangsterzy po raz pierwszy od lat przekraczają granicę rodzinnego stanu i z kieszeniami pełnymi banknotów pragną otworzyć własny biznes, nic nie jest już takie samo. Problemy, które dawno temu zostawili za sobą, wracają ze zdwojoną siłą.

Smoke'a czeka konfrontacja z matką swojego zmarłego dziecka, Annie (Wunmi Mosaku). Stacka dręczą wyrzuty sumienia po tym, jak porzucił swoją dawną kochankę, Mary (Hailee Steinfeld). W noc otwarcia nowej knajpy braci Moore zabawę przerywa jednak coś znacznie poważniejszego, niż miłosne kłótnie. To nikomu nieznane wcześniej niebezpieczne istoty, które niosą za sobą czyste zło.

Zdobył aż cztery Oscary. Ten film to prawdziwe arcydzieło

"Grzesznicy" to prawdziwy triumf kina autorskiego. Mieszanka musicalu z dreszczowcem i horrorem o wampirach przyciągnęła przed ekrany miliony widzów. W sam weekend otwarcia film zarobił w Stanach Zjednoczonych 48 milionów dolarów, na całym świecie zgarniając ich łącznie 370.

Dzieło Ryana Cooglera przeszło do historii Hollywood, otrzymując rekordowe 16 nominacji do Oscarów. Amerykańska Akademia Filmowa doceniła film za fenomenalną grę aktorską pierwszego i drugiego planu, scenografię, charakteryzację czy reżyserię. Ostatecznie produkcja zgarnęła cztery statuetki: za najlepsze zdjęcia, najlepszą muzykę oryginalną, scenariusz oryginalny i aktora pierwszoplanowego.

"Grzeszników" będzie można oglądać na platformie Netflix od 4 lipca.