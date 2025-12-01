Ten film po premierze wywołał burzę! Jak można wpaść na coś tak pokręconego?

"Bezpieczne miejsce": ten film już wywołał burzę

Nowy film Osgooda Perkinsa już zrobił zamieszanie. Media donoszą, że po amerykańskiej premierze "Bezpiecznego miejsca" część widzów wychodzi z kina zachwycona niepokojącą wizją reżysera, inni łapią się za głowę, co to za szalona historia!

Film jest historią pary, która wyjeżdża na romantyczny weekend do odosobnionej chatki. Niespodziewanie Liz z każdą godziną wyraźnie słabnie, podczas gdy jej partner przeciwnie - zdaje się nabierać coraz więcej sił. Sielanka przeradza się w koszmar, gdy kobieta odkrywa coś, co nigdy nie powinno zostać odkryte.

"O co do diabła chodzi w nowym filmie Osgooda Perkinsa?" - zastanawia się dziennikarz magazynu "The Rolling Stone".

"Gorący romans trafia prosto do piekła w skutecznie niepokojącym horrorze" - donosi "The Guardian".

"Osgood Perkins i Tatiana Maslany serwują niesamowity horror o wyraźnie kobiecym charakterze" - dodaje "Mashable".

Kim jest Osgood Perkins?

Osgood Perkins jest synem legendarnego aktora Anthony’ego Perkinsa, odtwórcy głównej roli w "Psychozie" Alfreda Hitchcocka z 1960 roku. Sam zadebiutował na ekranie u boku ojca w kontynuacji filmu jako młody Norman Bates. Jego mama Berry Berenson również była aktorką. Zginęła tragicznie podczas zamachu na WTC.

Choć Osgood Perkind zagrał w wielu głośnych produkcjach jak m.in. "Wilk", "Legalna blondynka", "Agentka o stu twarzach", "Powrót na October Road" z czasem skupił się na reżyserii. Dziś uznawany jest za jednego z najoryginalniejszych autorów nowoczesnego horroru, mającego na koncie takie tytuły, jak "Kod zła" , "Małpa" czy "Zło we mnie" .

Film "Bezpieczne miejsce" trafi na ekrany polskich kin 26 grudnia w dystrybucji M2 Films.