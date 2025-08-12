Ten film okazał się wielkim hitem Netfliksa. Na planie nie było prądu i toalet

Kim są Saamowie?

- Dopóki są tu renifery, jesteśmy i my - mówi kobieta ubrana w gruby płaszcz z misternymi kolorowymi zdobieniami Przed jej oczami rozciąga się bezkresna kraina pokryta śniegiem, w oddali biegnie stado pięknych, majestatycznych zwierząt. Tak zaczyna się film dokumentalny "Ealát". Jego reżyserką i narratorką jest Elle Márjá Eira.

Elle urodziła się i mieszka w Kautokeino na północy Norwegii. Saamowie, którzy stanowią większość tamtejszej populacji, są rdzennym ludem północy, mieszkają na terenach obecnej Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji. Żyli tam tysiące lat przed powstaniem granic tych państw. Według podań, Saamowie przybyli w te strony w epoce brązu. Inni twierdzą, że malowidła ścienne, odkryte w tamtych rejonach, na których widać grupy żyjące wśród reniferów, świadczą, że społeczność Saamów mogła żyć tam już 10 tys. lat p.n.e. Są uznawani za jeden z najstarszych ludów europejskich. Ich język zalicza się do grupy ugrofińskiej, dzieli się na dziewięć osobnych odmian i dialektów.

Wśród Saamów, tak naprawdę po dziś dzień, przetrwały relikty dawnych wierzeń i obrzędów. Od XII w. misjonarze nawracali ich na chrześcijańską wiarę, ale oni ciągle wierzyli w swoich bogów. Ci, wśród niektórych plemion, nadal są utożsamiani z siłami natury. Do dzisiaj święte potoki, kamienie czy góry są otaczane czcią i wiarą. Przetrwał również tradycyjny śpiew Saamów, tak zwane joiki - melodie bez słów. W domu Elle śpiewa się codziennie, ale bynajmniej nie było to normą w czasach jej pradziadków. Przez 300 lat joik był zakazywany i piętnowany przez misjonarzy. Za śpiew można było przypłacić utratą życia. Był uznawany za ciężki grzech i kontakt z siłami nieczystymi.

Saamowie przez wieki doświadczali kolonializmu, rasizmu i dyskryminacji. Nie dalej jak dwa lata temu opublikowano liczący 700 stron raport o norwegizacji Saamów. Zawierał informacje m.in. o przymusowej wysyłce saamskich dzieci do norweskich szkół z internatem, gdzie zabroniono im rozmawiać w rdzennym języku i znęcali się nad nimi nauczyciele.

Najbardziej charakterystyczny dla Saamów jest ich ubiór. W "Ealát" zwracają uwagę ciężkie odzienia wykonane ze skóry i ścięgien reniferów. Elle podkreśla, że pasterze kierują się prostą zasadą, by "jeść wszystko i zużywać wszystko", co otrzymują w darze od reniferów. Zanim zwierzę zostaje zabite, pasterz zawiera z nim swoisty pakt - zwraca się do niego z prośbą, czy może dokonać na nim tak śmiałego aktu, a następnie wyśpiewuje pieśni dziękczynne. Nie ma tu jednak mowy o kłusownictwie. Dla społeczności Saamów renifery są ważne, niczym członkowie rodziny. Szacunek do nich jest u nich zapisany we krwi. Nawiasem mówiąc, Elle przez wiele lat nie miała pojęcia, jak wygląda pakowana próżniowo żywność, nie wiedziała czym jest supermarket. Żywiła się mięsem reniferów i jagodami.

Współcześnie istnieje wiele mitów na temat kultury Saamów, najpopularniejszy głosi, że każdy Saam posiada swojego renifera. To nie do końca prawda, choć część z nich faktycznie wywodzi się z rodów hodowców tych zwierząt. Inna sprawa, że błędnie się sądzi, iż Saamowie hodują i dokarmiają renifery. Prawda jest taka, że żyją one dziko na wolności, a pasterze tylko za nimi podążają. Tak było przynajmniej do 2020 roku, gdy pogoda zaczęła się drastycznie zmieniać. Zwykle w styczniu temperatura waha się między minus dwadzieścia a minus czterdzieści stopni. W tamtym czasie temperatura dochodziła nawet do poziomu powyżej zera. Zarówno renifery, jak i ptaki zaczęły zachowywać się inaczej.

Rodzina Elle żyje z reniferami od pokoleń. W ostatnich latach staje się to coraz trudniejsze z co najmniej kilku powodów. Z jednej strony chodzi o odczuwalne w krajach północnych skutki kryzysu klimatycznego. Z drugiej - niebagatelny wpływ mają decyzje rządów oraz wielkich korporacji o budowie kopalni i innych zakładów przemysłowych w miejscach, gdzie żyją renifery. Jeszcze do niedawna były to miejsca nietknięte przez działalność człowieka.

- Nie mamy zaufania do norweskiego rządu - tłumaczy Elle. - Byliśmy w sądzie, ale mimo naszych sprzeciwów i dowodów na nielegalną działalność państwa, poprowadzili przez naszą ziemię monstrualne linie energetyczne. Nigdy nie mieli żadnych pozwoleń.

W Finlandii trwa spór o przemysłową wycinkę lasów, która uniemożliwia reniferom migrację między sezonowymi żerowiskami. Przez Półwysep Kolski przebiega gazociąg, a linie energetyczne odcinają dostęp do terenów lęgowych reniferów i świętych miejsc Saamów. Ponadto u jego wybrzeży składowane są paliwa jądrowe. W szwedzkiej miejscowości Piteå ruszyła budowa jednej z największych na świecie farmy wiatrowej - na terenach, gdzie znajdują się zimowe pastwiska reniferów. Podobna powstała na norweskim półwyspie Fosen.

Zdjęcie Przegląd kina Saamów odbywa się na 26. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu / Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu / materiały prasowe

Sztuka przychodzi z ratunkiem

W nierównej walce z machiną kapitalizmu z odsieczą przychodzi sztuka. Kautokeino to mała mieścina, gdzie nie ma kina, ale to właśnie tam powstał International Sámi Film Institute. Inicjatywa sięga roku 2014, wtedy też ruszył program "Siedem opowieści Saamów", w ramach którego powstało siedem filmów krótkometrażowych. Część twórców ukończyła lub rozwija swoje pełnometrażowe projekty. Wśród nich "The Tundra Within Me", opowieść o dziewczynie, która po latach spędzonych w Oslo wraca w rodzinne strony i zakochuje się w pasterzu reniferów - jego matka nie akceptuje ich związku. Film był pokazywany na festiwalu w Toronto, można go oglądać podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

Elle otrzymała dofinansowanie z Sámi Film Institute, wcześniej próbowała ubiegać się o pomoc z Norweskiego Instytutu Filmowego, ale odprawiano ją z kwitkiem. Pomysł na robienie filmów o dziedzictwie Saamów nie był przez nikogo traktowany poważnie. Nie mówiąc o tym, że Norwegowie, jak podkreśla Elle, mają niewielkie pojęcie o kulturze rdzennych społeczności. Norweskie szkoły filmowe odrzucały jej aplikacje ze względu na pochodzenie. Gdy pierwsze projekty konsultowała z norweskimi producentkami, zwykle była wyśmiewana. Postanowiła działać na własną rękę i sama wyprodukować swoje filmy.

To przyniosło pozytywne rezultaty. W ubiegłym roku Elle nakręciła film pt. "Kradzież", na podstawie powieści Ann-Helén Laestadius o tym samym tytule, który sfinansował Netflix. Książka stała się bestsellerem w Szwecji, prawa do przekładu sprzedały się w wielu krajach. Bohaterką jest Elsa, młoda dziewczyna z ludu Saamów, która mierzy się z traumą z dzieciństwa - jej ukochany renifer został, na jej oczach, zamordowany przez kłusownika.

Autorka książki uparła się, że adaptację musi nakręcić ktoś, kto jest częścią społeczności Saamów. Elle otrzymała propozycję od platformy streamingowej, ale samą produkcję wspomina jako wyzwanie. Ludzie z Netfliksa niewiele wiedzieli o kulturze rdzennych ludności. Elle musiała dokształcić ich w tym zakresie. Namawiała ich także, by całość została nakręcona z udziałem Saamów oraz w miejscach, gdzie żyją. Dopięła swego. Na planie nie było profesjonalnych aktorów. Przed kamerą stanęli prawdziwi pasterze reniferów, którzy dotąd nie pracowali przy filmie. Każda z postaci była naznaczona ich osobistymi historiami.

"Kradzież" została w całości nakręcona w języku saamskim. Pomimo to przez dwa tygodnie utrzymywała się na szczycie najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa w 71 krajach.

- Na planie było tysiąc reniferów, temperatura dochodziła do minus czterdziestu stopni, kręciliśmy na pustkowiu, gdzie nie było dostępu do prądu i toalet - wylicza Elle i dodaje, że poza tym miała wokół siebie mnóstwo śniegu i dzieci. - Jest taka stara prawda, że dzieci i zwierzęta na planie, to najgorszy koszmar każdego filmowca. My mieliśmy jeszcze gorzej!

Elle łączy się ze mną ze swojego domu w Kautokeino. Nigdy nie myślała o porzuceniu tego miejsca i przeniesieniu się do miasta. Gdy "Kradzież" miała premierę na Netfliksie, była akurat w Nowym Jorku, ale to nie jest jej świat. Za każdym razem, gdy wyjeżdża, tęskni do swoich reniferów. Trudno mówić jej o więzi, jaka ją z nimi łączy, nie potrafi ubrać tego w słowa. Jej stosunek do natury ma wymiar duchowy. Daje ona ukojenie, możliwość ucieczki od sprawa doczesnych. Daje także poczucie, że jest się częścią czegoś większego.

- Mało rzeczy tak mnie wzrusza i zachwyca jak natura - mówi Elle. - Gdy wychodzę z domu, gdy muszę się odnaleźć w głuszy, nie potrzebuję nawigacji w telefonie. Trzeba zaufać przyrodzie, krajobrazowi, innym istotom. Kryje się w tym opowieść o życiu, ale w dużej mierze również o przetrwaniu. Najbardziej w takich chwilach ufam reniferom. Dam ci prosty przykład: gdy wchodzimy z okresu zimowego w wiosenny, śniegi w tym czasie topnieją, trudno jest nam wtedy przejść przez jezioro, ale renifery zawsze wiedzą, którędy iść, by było bezpiecznie. Czuję, że ich potrzebuję, że potrzebuję natury. Ona może się bez nas obejść.