Fabuła skupia się na kojocie Wilusiu, który od lat stara się złapać Strusia Pędziwiatra przy pomocy kolejnych produktów firmy Acme. Zdając sobie sprawę, że większość z nich była wadliwa, postanawia w końcu pozwać korporację. Razem ze swoim pełnym dobrych chęci adwokatem staje na drodze sądowej przeciwko Acme.

Dlaczego film "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" mógł nie trafić do kin?

Prace nad "Strusiem Pędziwiatrem i zemstą Kojota" rozpoczęły się w 2018 roku. Zdjęcia z aktorami kręcono od marca do maja 2022 roku. W listopadzie 2023 roku władze wytwórni Warner Bros. podjęły decyzję o odstawieniu produkcji na półkę i odpisaniu sobie jej kosztów od podatku. Później prawa do dystrybucji wystawiono na sprzedaż. Zakupiło je Ketchup Entertainment za 50 milionów dolarów, tym samym ratując film Davida Greena przed zapomnieniem. Pierwszy pokaz odbył się w czasie Comic-Conu w San Diego w lipcu 2026 roku. Spotkał się on z entuzjastycznymi reakcjami krytyków i widzów.

Kadr z filmu "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" IMAGO/Supplied by LMK East News

John Cena o pracy aktora

Cena wcielił się w prawnika pracującego dla Acme. W rozmowie z "Entertainment Weekly" przyznał, że pogodził się z decyzją Warnera. "Jestem wykonawcą zatrudnionym do konkretnego zadania. Do moich obowiązków należy jak najlepsze przygotowanie, punktualność, otwartość na rady, wniesienie do projektu pasji oraz bycie kompetentnym. Robię to i liczę na jak najlepszy wynik. Oczekiwania wobec projektu są poza moją kontrolą i nie zmieniają mojego spojrzenia na branżę" - mówił odtwórca głównej roli w serialu "Peacemaker". "Pamiętajmy, że to przemysł filmowy. Na niektóre decyzje patrzymy przez inne soczewki".

"Oczywiście chcę, żeby publiczność zobaczyła moją pracę. Tak mogę zaakceptować pozytywne i negatywne uwagi oraz wyciągnąć z nich wnioski, by stać się jeszcze lepszym aktorem. Nie jestem jednak właścicielem mojego występu. Mam kontrakt na konkretną pracę, a osoba, do której ona należy, decyduje, co z nią zrobi" - kontynuował.

"Nawet gdyby film nigdy nie ujrzał światła dziennego, mam świadomość, że mogłem brać w nim udział, być wśród ludzi, dzięki którym stałem się lepszy i na których mi zależy, i mogłem po prostu robić swoje" - zakończył Cena.

Kiedy zobaczymy "Strusia Pędziwiatra i zemstę Kojota" w Polsce?

Polska premiera filmu "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" odbędzie się 13 listopada 2026 roku.