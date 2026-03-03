Za kamerą stanął tym razem Kevin Williamson, scenarzysta pierwszych "Krzyków" i producent wykonawczy kilku następnych filmów. "Zrobiłem wszystko, co mogłem, by film był nowy i świeży" - mówił reżyser w jednym z wywiadów. - "Tak naprawdę nigdy nie opuściłem świata 'Krzyku'. Przez cały czas byłem gdzieś obok".

"Krzyk 7" okazał się numerem jeden minionego weekendu w boxoffice.pl. Wyprzedził "Piep*zyć Mickiewicza 3" i "Wichrowe wzgórza".

Film świetnie sobie radzi także w innych krajach świata. W weekend otwarcia zarobił ponad 64 miliony dolarów, co jest rekordem popularnej serii.

Jeżeli widzowie nadal tłumnie będą oglądać najnowszą odsłonę przygód Sidney Prescott, to "Krzyk 7" za kilka dni powinien być pierwszą premierą 2026 roku w kinach, która zarobi ponad 100 milionów dolarów.

"Krzyk 7": Fabuła

Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.