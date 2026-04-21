Ten film jest na świecie wielkim hitem. W Polsce też zarabia miliony

Krystian Zając

Liczby mówią same za siebie! Tylko w Polsce "Drama" ma ponad 275 tysięcy widzów po drugim weekendzie wyświetlania, a globalnie zarobiła już 100 milionów dolarów. Produkcja z udziałem Zendayi i Roberta Pattinsona potwierdza swoją pozycję jednego z najbardziej wyczekiwanych tytułów sezonu i jednocześnie jednego z największych sukcesów frekwencyjnych studia A24. Polska należy do najmocniejszych na świecie terytoriów dla "Dramy", ustępując jedynie największym rynkom kinowym, takim jak Francja czy Wielka Brytania.

Zendaya jako bohaterka filmu „Drama” siedzi w kawiarni przy marmurowym stoliku z książką i kawą.
Zendaya w scenie z filmu "Drama"

"Drama": Globalny hit

W Polsce "Drama" w reżyserii Kristofera Borgliego miała jeden z najlepszych startów w tegorocznym box office. W pierwszych dniach wyświetlania przyciągnęła ponad 140 tysięcy widzów wraz z pokazami przedpremierowymi. To jeden z najlepszych wyników otwarcia w 2026 roku na naszym rynku.

Obecny wynik - zbliżający się do 300 tysięcy widzów - wskazuje na to, że film ma przed sobą długie życie kinowe, ale też stawia Polskę w prestiżowym gronie TOP 10 krajów z najlepszymi wynikami sprzedaży tego tytułu na świecie.

Na rynkach międzynarodowych "Drama" została wprowadzona szeroko. Film miał swoją premierę w ponad 40 krajach na kilku kontynentach, obejmując kluczowe terytoria Europy, Ameryki Północnej i wybrane rynki Azji.

Globalnie film napędzają rynki Ameryki Północnej, natomiast w Europie "Drama" stała się prawdziwym fenomenem. Polska, z piątym wynikiem na kontynencie, dołączyła do ścisłej elity obok Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec, wyprzedzając wiele tradycyjnie silniejszych rynków europejskich.

"Drama": Fabuła

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle.

Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.

