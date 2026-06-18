Film przedstawiał sylwetkę Oskara Schindlera, niemieckiego przemysłowca, który w czasie II wojny światowej uratował 1100 pracujących u niego Żydów. Produkcja była realizowana w Polsce, byli w nią zaangażowani rodzimi aktorzy i twórcy.

Steven Spielberg cieszy się, że nakręcił "Listę Schindlera" w Polsce

W rozmowie z McCarthym Spielberg przyznał, że decyzja o nakręceniu filmu w Polsce była kluczowa. Na miejscu bardzo pomocny okazał się Janusz Kamiński. "Mój operator urodził się w Polsce, tam się wychował, mówi płynnie w tym języku, więc mógł rozmawiać z całą ekipą. To było bardzo pomocne" - zaznaczył.

Janusz Kamiński jest stałym operatorem Stevena Spielberga

Była to pierwsza współpraca Spielberga z Kamińskim. Operatora poleciła Diana Keaton, która spotkała się z nim na planie filmu "Dziki kwiat".

"Lista Schindlera" otrzymała 12 nominacji do Oscara, a ostatecznie zwyciężyła w 7 kategoriach. Kamiński otrzymał złotą statuetkę za zdjęcia. Z kolei Spielberga uhonorowano Oscarem za produkcję i reżyserię.

Od tamtej pory Kamiński jest stałym operatorem Spielberga. Ich współpraca przy "Szeregowcu Ryanie" zaowocowała kolejnymi Oscarami za zdjęcia i reżyserię.



