Telewizja Polska i Polski Instytut Sztuki Filmowej będą wspierać młodych twórców

Telewizja Polska i Polski Instytut Sztuki Filmowej: promocja i dystrybucja krótkich metraży

Telewizja Polska we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej wesprze twórców krótkich form filmowych w początkach kariery. TVP zapewni młodym autorom shortów szeroką dystrybucję ich twórczości, udostępniając do tego celu swój serwis streamingowy TVP VOD i czas antenowy w kanałach tematycznych TVP Kultura i TVP Dokument.

Współpracę obu instytucji zapowiedziano podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

"Pierwsze kroki w zawodzie filmowca nigdy nie są łatwe. Dlatego zdecydowaliśmy się pomóc młodym filmowcom. Nasza deklaracja współpracy z PISF, którą zapowiedzieliśmy w Berlinie, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem uczestniczących w panelu młodych twórców. Rozpoczynający karierę w zawodzie scenarzyści, reżyserzy czy producenci świetnie wiedzą, jak ważna na początku drogi twórczej jest możliwość zaprezentowania swojego filmu szerokiej publiczności. To właśnie z myślą o nich planujemy wspólne działania" - mówi Piotr Maślak, dyrektor Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych TVP.

"Wspieranie młodych twórców jest jednym z fundamentów działań Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w czasie mojej kadencji. To właśnie oni w najbliższych latach będą współtworzyć potencjał polskiej kinematografii. (...) Dużym zainteresowaniem środowiska cieszy się priorytet Debiuty, który znacząco ułatwia realizację pierwszych filmów i zdobycie doświadczenia niezbędnego do dalszej pracy w branży. Równolegle podejmujemy intensywne działania, aby krótkie metraże, często będące pierwszym profesjonalnym krokiem twórców, mogły uzyskać stabilne finansowanie oraz realną ścieżkę dystrybucji. Współpraca z Telewizją Polską znacząco zwiększy dostępność tych filmów dla publiczności i pomoże młodym twórcom zaistnieć na rynku" - zaznacza Kamila Dorbach, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Współpraca obu instytucji, zapowiedziana podczas trwającego Berlinale, ukierunkowana jest na wsparcie promocji i dystrybucji krótkich filmów animowanych i dokumentalnych, a w niedalekiej przyszłości - również shortów fabularnych.