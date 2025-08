Tej premiery nie możesz przegapić. Emocjonujące filmy akcji trafią na VOD

Hity akcji wkraczają na Netflix. Nie możesz tego przegapić!

Już 16 sierpnia 2025 roku na Netfliksa trafią dwie produkcje, które przypadną do gustu zarówno fanom kina akcji, jak i tym, którzy cenią oryginalne wizje postapokaliptycznego świata. Mowa o "Furiosa: Saga Mad Max" oraz kultowym "Mad Max: Na drodze gniewu". To dobra okazja, by zobaczyć, jak wygląda współczesne kino akcji, a jednocześnie zanurzyć się w uniwersum, które od lat fascynuje twórców i widzów.

"Furiosa" to prequel "Na drodze gniewu", który skupia się na młodości tytułowej bohaterki. W główną rolę wciela się Anya Taylor-Joy, przejmując pałeczkę po Charlize Theron. Widzowie mogą się spodziewać historii o przetrwaniu, zemście i walce o wolność w brutalnym świecie, w którym woda i paliwo są towarem deficytowym. Reżyser George Miller powraca do stworzonego przez siebie uniwersum, oferując równie intensywną opowieść.

Obok Taylor-Joy na ekranie pojawia się również Chris Hemsworth, który wciela się w nieprzewidywalnego przeciwnika - Dementusa. Aktor, znany z roli Thora w produkcjach Marvela, pokazuje tu zupełnie inne oblicze. Hemsworth i Taylor-Joy tworzą interesujący ekranowy duet, a ich starcie to jeden z mocniejszych punktów filmu.

Z kolei "Mad Max: Na drodze gniewu" z 2015 roku to tytuł, który przez wielu uznawany jest za jeden z najlepszych filmów akcji XXI wieku. W roli tytułowego Maxa pojawia się Tom Hardy, a obok niego błyszczy Charlize Theron jako Furiosa. To opowieść o ucieczce przez pustynię, której rytm wyznaczają wybuchy, pościgi i kolejne przeszkody. Film został nagrodzony sześcioma Oscarami, głównie za aspekty techniczne, i do dziś zachwyca dynamiką oraz wizualną spójnością.

Premiera obu filmów na Netflixie to dobra okazja, by nadrobić lub odświeżyć sobie ten świat. Kiedy oglądać?

Saga Mad Max - kiedy na Netfliksie?

Filmy "Furiosa: Saga Mad Max" i "Mad Max: Na drodze gniewu" zobaczymy na Netfliksie już 16 sieprnia 2025 roku.

