Tegoroczny hit kinowy właśnie trafił na streaming. Seans mrozi krew w żyłach

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi": o czym opowiada film?

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" to szósta już odsłona popularnej serii horrorów. Opowiada historię dręczonej koszmarami dziewczyny, która odkrywa, że jej babcia przed laty oszukała przeznaczenie. Kiedy śmierć postanowiła upomnieć się o ich całą rodzinę, główna bohaterka musi wrócić w rodzinne strony i odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać to błędne, śmiertelne koło.



Nowe "Oszukać przeznaczenie" okazało się światowym hitem i przyciągnęło do kin mnóstwo widzów. Ogółem na całym świecie film zarobił ponad 285 milionów dolarów (budżet produkcji wyniósł 50 milionów), dzięki czemu został najbardziej dochodową częścią serii.

Jeżeli nie zdążyliście obejrzeć produkcji w kinach, to możecie teraz nadrobić zaległości. Film zadebiutował na HBO Max 1 sierpnia.

"Oszukać przeznaczenie": popularny cykl filmowy

Seria "Oszukać przeznaczenie" to cykl popularnych horrorów. Każdy z filmów przedstawia losy kilku bohaterów, którym udaje się uniknąć tragicznego w skutkach wydarzenia. Niestety, przeznaczenie zawsze się o nich upomina, a filmowe postacie czeka zwykle okropny koniec.

Co ciekawe, scenariusz pierwszego filmu z cyklu powstał na potrzeby jednego z odcinków... "Z archiwum X", przedstawiając losy kobiety, którą ominął tragiczny wypadek.

Scenarzysta Jeffrey Reddick w wywiadzie z Variety wyjawił, że inspiracją do "Oszukać przeznaczenie" były m.in. przygody Muldera (David Duchovny) oraz Scully (Gillian Anderson) oraz prawdziwa historia pasażerki, która cudem uniknęła katastrofy lotniczej. Przed startem samolotu miała bowiem pewne złe przeczucie.

"Kiedy przeczytałam artykuł o tej kobiecie, wpadło mi do głowy: a co, jakby oszukała przeznaczenie, ale ono później się o nią upomniało? Zapisałem ten pomysł jako scenariusz 'Z archiwum X’, więc to było zupełnie niespodziewane, że producentami filmu zostali James Wong i Glen Morgan (byli wtedy również producentami serialu - przyp. red.).