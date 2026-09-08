Tego nikt się nie spodziewał. Aktor ostro podsumował miliarderów

"The Uprising": Andrew Garfield uderza w miliarderów

Andrew Garfield jest w trakcie trasy promocyjnej swojego nowego filmu "The Uprising". Dramat w reżyserii Paula Greengrassa ("Jason Bourne") opowiada historię Wata Tylera - buntownika, który stanął na czele powstania chłopskiego przeciw tyranii króla Ryszarda II w średniowiecznej Anglii.

Aktor uczestniczył niedawno w sesji Q&A w kinie AMC The Grove 14 w Los Angeles i opowiadał fanom o procesie powstawania nadchodzącego filmu. Garfield zaskoczył widownię stwierdzeniem, że "The Uprising" powinien posłużyć jako ostrzeżenie dla najbogatszych ludzi na świecie. Zdaniem aktora jego najnowszy film ma szczególnie ważne przesłanie dla miliarderów.

"Po pierwsze, przede wszystkim mam nadzieję, że przyjdą i to obejrzą. A po drugie, mam nadzieję, że będzie to coś, co ich ożywi. Mam nadzieję, że będzie to dla nich pewne przebudzenie, że poczują, że nasze własne zmagania znajdują odzwierciedlenie w zmaganiach tych bohaterów z odległego czasu i miejsca. I mam nadzieję, że jeśli któryś z miliarderów to obejrzy, będzie przerażony" - mówił Garfield.

Prowadzący przytoczył w tym momencie jeden z cytatów filmu, który brzmi: "Nie zaznamy pokoju, dopóki wszyscy nie będziemy uzdrowieni". Zdaniem reżysera słowa te są "tak samo aktualne dzisiaj, jak 600 lat temu".

"Dodam do tego również miliarderów, bo to oni mogą mieć najbardziej zepsuci w duszy. To oni mogą najbardziej potrzebować uzdrowienia" - dopowiedział Garfield.

"The Uprising": nowy film z Andrew Garfieldem wkrótce w kinach

Akcja "The Uprising" dzieje się w XIV-wiecznej Anglii. Głównym bohaterem filmu jest Wat Tyler - owiany wieloma legendami przedstawiciel stanu chłopskiego, który w czerwcu 1381 roku stanął na czele buntu przeciw tyrańskiej władzy Ryszarda II. Powstańcy szturmem ruszyli wówczas na Londyn, zmuszając króla do negocjacji.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest twórca serii o Jasonie Bourne'ie Paul Greengrass. Oprócz Andrew Garfielda w "The Uprising" występują Thomasin McKenzie, Katherine Waterson i Jamie Bell.

Światowa premiera filmu odbędzie się 10 września.