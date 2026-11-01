Tę serię pokochały miliony nastolatków. Właśnie trafiła na HBO Max

"Igrzyska śmierci": saga, którą pokochały miliony

"Igrzyska śmierci" to jedna z najbardziej cenionych serii filmowych wszech czasów. Filmy powstałe na podstawie książkowej trylogii autorstwa Suzanne Collins zarobiły na całym świecie ponad 2,5 miliarda dolarów (łącznie z ponowną kinową dystrybucją w 2026 roku), a wierni fani nadal chętnie powracają do przygód Katniss, Peety i Gale'a, czyli młodych mieszkańców Dwunastego Dystryktu Panem.

Popularna seria zyskała w ostatnich latach nowe życie dzięki prequelowi pt. "Ballada ptaków i węży" z Rachel Zegler i Tomem Blythem, opowiadającym o młodości prezydenta Panem Coriolanusa Snowa i Lucy Gray Baird. W 2025 roku do księgarni trafiła kolejna książka Collins, która tym razem bierze na tapet życiorys Haymitcha Abernathy'ego, którego w filmach sportretował Woody Harrelson.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" wkrótce w kinach

Już 20 listopada do polskich kin trafi wyczekiwana ekranizacja powieści, w której wystąpią m.in. Joseph Zada, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kieran Culkin i Elle Fanning. Tytuł w reżyserii Francisa Lawrence'a, który stoi za sukcesem oryginalnej trylogii, opowiada o najbardziej brutalnej edycji Głodowysk Igrzysk, w której udział bierze młody Haymitch. Oderwany od przyjaciół, rodziny i ukochanej musi zmierzyć się z nieznanym, mając świadomość, że każdy dzień na arenie może być jego ostatnim.

Uwielbiana seria filmowa już dostępna na HBO Max

Z okazji premiery "Wschodu słońca w dniu dożynek" HBO Max przygotował dla fanów serii miłą niespodziankę. W abonamencie serwisu streamingowego od 31 października można obejrzeć wszystkie części z filmowego uniwersum "Igrzysk śmierci". Do HBO Max trafiło łącznie pięć filmów:

"Igrzyska śmierci" (2012);

"Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" (2013);

"Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1" (2014);

" Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2" (2015);

"Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" (2023).

W kultowej serii dotychczas wystąpili m.in. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Donald Sutherland, Sam Claflin, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman i Elizabeth Banks.

Seans wszystkich części sagi to świetna okazja do podsumowania najważniejszych wydarzeń z życia bohaterów tuż przed zobaczeniem w kinach filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Tytuł zadebiutuje na dużym ekranie już 20 listopada.



