"Baby Driver" to jeden z najbardziej oryginalnych filmów akcji ostatnich lat. Produkcja z 2017 roku w reżyserii Edgara Wrighta zachwyciła widzów połączeniem dynamicznych pościgów samochodowych, świetnego humoru i perfekcyjnie dobranej muzyki. Film zdobył trzy nominacje do Oscara i do dziś jest uznawany za jedno z najbardziej stylowych widowisk akcji XXI wieku.

"Baby Driver": te sceny wbijają w fotel

Głównym bohaterem jest Baby, młody i niezwykle utalentowany kierowca pracujący dla gangsterów. Chłopak cierpi na szumy uszne po wypadku z dzieciństwa, dlatego niemal bez przerwy słucha muzyki, która pomaga mu zachować koncentrację podczas niebezpiecznych akcji. Baby marzy jednak o normalnym życiu i chce zostawić kryminalną przeszłość za sobą.

Sytuacja komplikuje się, gdy poznaje Deborę i zakochuje się w niej. Bohater postanawia zerwać ze światem przestępczym, ale jego szef Doc nie zamierza tak łatwo wypuścić najlepszego kierowcy. Każdy kolejny napad staje się coraz bardziej ryzykowny, a napięcie rośnie z minuty na minutę.

Edgar Wright budował sceny akcji pod konkretne utwory, dzięki czemu pościgi i strzelaniny są idealnie zsynchronizowane z rytmem soundtracku. W filmie wykorzystano piosenki takich wykonawców jak Queen, The Beach Boys czy Simon & Garfunkel. Większość efektownych scen samochodowych nakręcono bez nadmiernego użycia komputerowych efektów specjalnych.

W obsadzie znaleźli się m.in. Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jon Hamm, Jamie Foxx oraz Eiza González. Krytycy szczególnie chwalili montaż, realizację scen akcji i wyjątkowy klimat filmu.

"Baby Driver" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Baby Driver" zostanie wyemitowany dzisiaj, 16 czerwca, o godz. 22:30 na antenie Polsatu.