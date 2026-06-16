Te sceny wbijają w fotel! Polsat pokaże dzisiaj fenomenalny film akcji

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Polsat pokaże dzisiaj jeden z największych hitów kina akcji ostatnich lat. "Baby Driver" to pełen spektakularnych scen i wspaniałego soundtracku film, który wbija w fotel. Dla niego warto zarwać nockę.

Lily James jako kelnerka w "Baby Driver". Uśmiechnięta, blond włosy upięte, jasne wnętrze z belkami na suficie.
Lily James w filmie "Baby Driver"Sony Pictures / Planet / ForumAgencja FORUM

"Baby Driver" to jeden z najbardziej oryginalnych filmów akcji ostatnich lat. Produkcja z 2017 roku w reżyserii Edgara Wrighta zachwyciła widzów połączeniem dynamicznych pościgów samochodowych, świetnego humoru i perfekcyjnie dobranej muzyki. Film zdobył trzy nominacje do Oscara i do dziś jest uznawany za jedno z najbardziej stylowych widowisk akcji XXI wieku.

Zobacz również:

Kazdr z filmu "Oni cię zabiją"
VOD

Ten film był klapą w polskich kinach. Na streamingu bije rekordy popularności

Krystian Zając
Krystian Zając

"Baby Driver": te sceny wbijają w fotel

Głównym bohaterem jest Baby, młody i niezwykle utalentowany kierowca pracujący dla gangsterów. Chłopak cierpi na szumy uszne po wypadku z dzieciństwa, dlatego niemal bez przerwy słucha muzyki, która pomaga mu zachować koncentrację podczas niebezpiecznych akcji. Baby marzy jednak o normalnym życiu i chce zostawić kryminalną przeszłość za sobą.

Sytuacja komplikuje się, gdy poznaje Deborę i zakochuje się w niej. Bohater postanawia zerwać ze światem przestępczym, ale jego szef Doc nie zamierza tak łatwo wypuścić najlepszego kierowcy. Każdy kolejny napad staje się coraz bardziej ryzykowny, a napięcie rośnie z minuty na minutę.

Edgar Wright budował sceny akcji pod konkretne utwory, dzięki czemu pościgi i strzelaniny są idealnie zsynchronizowane z rytmem soundtracku. W filmie wykorzystano piosenki takich wykonawców jak Queen, The Beach Boys czy Simon & Garfunkel. Większość efektownych scen samochodowych nakręcono bez nadmiernego użycia komputerowych efektów specjalnych.

W obsadzie znaleźli się m.in. Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jon Hamm, Jamie Foxx oraz Eiza González. Krytycy szczególnie chwalili montaż, realizację scen akcji i wyjątkowy klimat filmu.

"Baby Driver" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Baby Driver" zostanie wyemitowany dzisiaj, 16 czerwca, o godz. 22:30 na antenie Polsatu.

Eiza González o roli w filmie Guya Ritchiego. „Humor, elegancja i przygoda”Monolith Filmsmateriały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze