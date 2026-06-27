Kultowy film akcji z lat 90. z Wesleyem Snipesem i Woodym Harrelsonem w rolach głównych zostanie dziś wyemitowany w telewizji. Produkcja łączy kino sensacyjne, elementy komedii oraz klasyczny motyw "buddy movie" o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci.

"Pociąg z forsą": kultowe kino akcji lat 90.

Dwaj nowojorscy policjanci pracujący w metrze zajmują się ochroną specjalnego pociągu przewożącego codziennie ogromne ilości gotówki. John Powell to odpowiedzialny funkcjonariusz, który stara się trzymać wszystko pod kontrolą, natomiast jego brat Charlie Kaylor zmaga się z uzależnieniem od hazardu i długami.

Kiedy problemy finansowe wymykają się spod kontroli, Charlie wpada na desperacki pomysł obrabowania "pociągu z forsą". Wciąga w plan Johna, co prowadzi do dylematu. Wybierze lojalność wobec rodziny czy działanie zgodnie z prawem?

W produkcji występują również Jennifer Lopez, Robert Blake oraz Chris Cooper. Reżyserem filmu jest Joseph Ruben.

"Pociąg z forsą" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Pociąg z forsą" zostanie wyemitowany dzisiaj, 27 czerwca, o godz. 21:00 na kanale Super Polsat.