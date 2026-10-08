Te książki noblistów dostały drugie życie na ekranie. Wstyd ich nie znać

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Literacki Nobel 2026 ma już swoją laureatkę. Akademia Szwedzka wyróżniła Anne Carson, kanadyjską poetkę, eseistkę i tłumaczkę, której twórczość od lat wymyka się prostym gatunkowym podziałom. To dobry moment, by przypomnieć, że książki noblistów często dostają później drugie życie, także na ekranie. Niektóre z tych adaptacji same przeszły do historii kina i telewizji.

Władysław Hańcza jako starszy mężczyzna w stroju ludowym z białą peleryną siedzi przy stole.
"Chłopi": Władysław HańczaPolfilm 1East News

Nagroda Nobla potrafi w jednej chwili skierować uwagę świata na autora i jego dorobek. Po ogłoszeniu werdyktu do obiegu wracają starsze tytuły, pojawiają się nowe wydania i przekłady, a po książki sięgają czytelnicy, którzy wcześniej mogli nawet nie znać nazwiska laureata.

Anne Carson z literackim Noblem 2026

Anne Carson urodziła się w 1950 roku w Kanadzie. Jest poetką, eseistką, tłumaczką i znawczynią literatury klasycznej. W swojej twórczości swobodnie łączy poezję z prozą, esejem i motywami zaczerpniętymi ze świata antycznego.

Jednym z jej najbardziej znanych dzieł jest wydana w 1998 roku "Autobiography of Red", książka określana jako powieść wierszem. Carson sięgnęła w niej po mit o Gerionie i Heraklesie, ale przeniosła starą opowieść do współczesności. W jej dorobku znajdują się również m.in. "The Beauty of the Husband", "Nox" oraz "Red Doc>".

To właśnie przekraczanie granic między gatunkami stało się jednym ze znaków rozpoznawczych Carson. Tegoroczny Nobel może teraz sprawić, że po jej książki sięgną również czytelnicy, którzy dotąd nie mieli kontaktu z jej twórczością.

"Chłopi" dostali już kilka ekranowych żyć

W przypadku Władysława Reymonta związek Nobla z ekranem jest szczególnie ciekawy. Pisarz otrzymał nagrodę w 1924 roku właśnie za "Chłopów".

Kolejne pokolenia poznawały historię mieszkańców Lipiec już nie tylko z książki. Wielką popularność zdobył serial Jana Rybkowskiego z 1972 roku, w którym wystąpili m.in. Władysław Hańcza, Emilia Krakowska, Ignacy Gogolewski i Krystyna Królówna. Rok później powstała także wersja kinowa.

Pół wieku później Reymont ponownie trafił do kin. Malarscy "Chłopi" DK i Hugh Welchmanów pokazali, że tę samą historię można opowiedzieć zupełnie innym językiem. Tym razem każda klatka filmu została stylizowana na obraz, a klasyczna powieść dostała formę, która mogła zainteresować także młodszych widzów.

Taniec młodej kobiety w białej, ozdobnej sukni z wiankiem na głowie i mężczyzny w garniturze na środku sali, wokół zgromadzony tłum gości w strojach wizytowych oraz muzycy grający na instrumentach.
Kadr z filmu "Chłopi"© materiały dystrybutoramateriały prasowe

Sienkiewicz podbił kino z rozmachem

Henryk Sienkiewicz został laureatem literackiego Nobla w 1905 roku. Nagroda nie została przyznana za jedną konkretną powieść, ale jego książki wielokrotnie trafiały później na duży ekran.

Jedną z najbardziej znanych ekranizacji pozostają "Krzyżacy" Aleksandra Forda z 1960 roku. W filmie wystąpili m.in. Mieczysław Kalenik, Urszula Modrzyńska, Grażyna Staniszewska i Emil Karewicz.

Dla wielu widzów filmowe obrazy są dziś równie mocno zakorzenione w pamięci jak sama powieść. Podobną drogę przeszły później "Potop" oraz "Quo vadis". Sienkiewicz jest więc jednym z najlepszych przykładów pisarza, którego literatura przez dekady żyła równolegle na kartach książek i na ekranie.

Młoda kobieta w jasnej, zdobionej sukni i niebieskiej opasce na głowie gra na małym, strunowym instrumencie, patrząc w bok z lekkim uśmiechem.
Grażyna Staniszewska w "Krzyżakach"Polfilm 1East News

Czesław Miłosz też trafił do kina

Nie każdy kojarzy Czesława Miłosza z filmem. Laureat literackiego Nobla z 1980 roku doczekał się jednak interesującej ekranizacji swojej prozy.

W 1982 roku Tadeusz Konwicki przeniósł na ekran "Dolinę Issy". W obsadzie znaleźli się m.in. Anna Dymna, Danuta Szaflarska, Ewa Wiśniewska, Jerzy Kamas i Marta Lipińska.

Konwicki odpowiadał zarówno za reżyserię, jak i scenariusz oparty na powieści Miłosza. "Dolina Issy" nie stała się takim masowym przebojem jak "Krzyżacy", ale do dziś pozostaje jednym z ciekawszych spotkań polskiej literatury noblowskiej z kinem.

Młoda kobieta z jasnymi włosami splecionymi w warkocz, ubrana w białą koszulę, patrzy w dal z delikatnym uśmiechem na twarzy, oświetlona miękkim światłem.
"Dolina Issy"INPLUSEast News

"Okruchy dnia" przyniosły osiem nominacji do Oscara

Kazuo Ishiguro otrzymał literackiego Nobla w 2017 roku, lecz kino zainteresowało się jego twórczością znacznie wcześniej.

W 1993 roku James Ivory nakręcił "Okruchy dnia" na podstawie powieści Ishiguro. Anthony Hopkins wcielił się w kamerdynera Stevensa, a Emma Thompson zagrała pannę Kenton.

Film zdobył aż osiem nominacji do Oscara. To jeden z tych przypadków, kiedy ekranizacja nie pozostała jedynie dodatkiem do znanej książki, lecz sama zaczęła funkcjonować jako klasyka kina.

Dwójka elegancko ubranych osób stoi w przestronnym, stylowo urządzonym pokoju z regałami wypełnionymi książkami i dużym oknem przepuszczającym światło.
"Okruchy dnia"TopFoto Agencja FORUM

Na "Sto lat samotności" ekran czekał dekadami

Jeszcze inaczej wyglądała historia "Stu lat samotności" Gabriela Garcíi Márqueza, laureata literackiego Nobla z 1982 roku. Powieść przez dekady uchodziła za dzieło wyjątkowo trudne do przeniesienia na ekran.

Zmieniło się to dopiero niedawno. Pierwsza część serialowej adaptacji zadebiutowała w 2024 roku. Druga rozpoczęła się 5 sierpnia 2026 roku, a 26 sierpnia widzowie otrzymali finał całej historii.

Produkcja powstała w Kolumbii, w języku hiszpańskim i przy współpracy z rodziną pisarza. Tym samym jedna z najważniejszych powieści XX wieku dostała pełną ekranową wersję ponad pół wieku po pierwszym wydaniu.

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