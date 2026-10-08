Te książki noblistów dostały drugie życie na ekranie. Wstyd ich nie znać

Nagroda Nobla potrafi w jednej chwili skierować uwagę świata na autora i jego dorobek. Po ogłoszeniu werdyktu do obiegu wracają starsze tytuły, pojawiają się nowe wydania i przekłady, a po książki sięgają czytelnicy, którzy wcześniej mogli nawet nie znać nazwiska laureata.

Anne Carson z literackim Noblem 2026

Anne Carson urodziła się w 1950 roku w Kanadzie. Jest poetką, eseistką, tłumaczką i znawczynią literatury klasycznej. W swojej twórczości swobodnie łączy poezję z prozą, esejem i motywami zaczerpniętymi ze świata antycznego.

Jednym z jej najbardziej znanych dzieł jest wydana w 1998 roku "Autobiography of Red", książka określana jako powieść wierszem. Carson sięgnęła w niej po mit o Gerionie i Heraklesie, ale przeniosła starą opowieść do współczesności. W jej dorobku znajdują się również m.in. "The Beauty of the Husband", "Nox" oraz "Red Doc>".

To właśnie przekraczanie granic między gatunkami stało się jednym ze znaków rozpoznawczych Carson. Tegoroczny Nobel może teraz sprawić, że po jej książki sięgną również czytelnicy, którzy dotąd nie mieli kontaktu z jej twórczością.

"Chłopi" dostali już kilka ekranowych żyć

W przypadku Władysława Reymonta związek Nobla z ekranem jest szczególnie ciekawy. Pisarz otrzymał nagrodę w 1924 roku właśnie za "Chłopów".

Kolejne pokolenia poznawały historię mieszkańców Lipiec już nie tylko z książki. Wielką popularność zdobył serial Jana Rybkowskiego z 1972 roku, w którym wystąpili m.in. Władysław Hańcza, Emilia Krakowska, Ignacy Gogolewski i Krystyna Królówna. Rok później powstała także wersja kinowa.

Pół wieku później Reymont ponownie trafił do kin. Malarscy "Chłopi" DK i Hugh Welchmanów pokazali, że tę samą historię można opowiedzieć zupełnie innym językiem. Tym razem każda klatka filmu została stylizowana na obraz, a klasyczna powieść dostała formę, która mogła zainteresować także młodszych widzów.

Kadr z filmu "Chłopi" © materiały dystrybutora materiały prasowe

Sienkiewicz podbił kino z rozmachem

Henryk Sienkiewicz został laureatem literackiego Nobla w 1905 roku. Nagroda nie została przyznana za jedną konkretną powieść, ale jego książki wielokrotnie trafiały później na duży ekran.

Jedną z najbardziej znanych ekranizacji pozostają "Krzyżacy" Aleksandra Forda z 1960 roku. W filmie wystąpili m.in. Mieczysław Kalenik, Urszula Modrzyńska, Grażyna Staniszewska i Emil Karewicz.

Dla wielu widzów filmowe obrazy są dziś równie mocno zakorzenione w pamięci jak sama powieść. Podobną drogę przeszły później "Potop" oraz "Quo vadis". Sienkiewicz jest więc jednym z najlepszych przykładów pisarza, którego literatura przez dekady żyła równolegle na kartach książek i na ekranie.

Grażyna Staniszewska w "Krzyżakach" Polfilm 1 East News

Czesław Miłosz też trafił do kina

Nie każdy kojarzy Czesława Miłosza z filmem. Laureat literackiego Nobla z 1980 roku doczekał się jednak interesującej ekranizacji swojej prozy.

W 1982 roku Tadeusz Konwicki przeniósł na ekran "Dolinę Issy". W obsadzie znaleźli się m.in. Anna Dymna, Danuta Szaflarska, Ewa Wiśniewska, Jerzy Kamas i Marta Lipińska.

Konwicki odpowiadał zarówno za reżyserię, jak i scenariusz oparty na powieści Miłosza. "Dolina Issy" nie stała się takim masowym przebojem jak "Krzyżacy", ale do dziś pozostaje jednym z ciekawszych spotkań polskiej literatury noblowskiej z kinem.

"Dolina Issy" INPLUS East News

"Okruchy dnia" przyniosły osiem nominacji do Oscara

Kazuo Ishiguro otrzymał literackiego Nobla w 2017 roku, lecz kino zainteresowało się jego twórczością znacznie wcześniej.

W 1993 roku James Ivory nakręcił "Okruchy dnia" na podstawie powieści Ishiguro. Anthony Hopkins wcielił się w kamerdynera Stevensa, a Emma Thompson zagrała pannę Kenton.

Film zdobył aż osiem nominacji do Oscara. To jeden z tych przypadków, kiedy ekranizacja nie pozostała jedynie dodatkiem do znanej książki, lecz sama zaczęła funkcjonować jako klasyka kina.

"Okruchy dnia" TopFoto Agencja FORUM

Na "Sto lat samotności" ekran czekał dekadami

Jeszcze inaczej wyglądała historia "Stu lat samotności" Gabriela Garcíi Márqueza, laureata literackiego Nobla z 1982 roku. Powieść przez dekady uchodziła za dzieło wyjątkowo trudne do przeniesienia na ekran.

Zmieniło się to dopiero niedawno. Pierwsza część serialowej adaptacji zadebiutowała w 2024 roku. Druga rozpoczęła się 5 sierpnia 2026 roku, a 26 sierpnia widzowie otrzymali finał całej historii.

Produkcja powstała w Kolumbii, w języku hiszpańskim i przy współpracy z rodziną pisarza. Tym samym jedna z najważniejszych powieści XX wieku dostała pełną ekranową wersję ponad pół wieku po pierwszym wydaniu.



