Te filmy zrobią furorę! Jak prezentują się filmowi Beatlesi?

Muzyka The Beatles do dziś jest fenomenem i inspiracją dla wielu artystów. Nic zatem dziwnego, że Sam Mendes ("American Beauty", "1917") postanowił poświęcić legendarnej grupie swoje kolejne dzieła.

Cztery filmy o zespole The Beatles. Kto zagra słynnych muzyków?

Reżyser wpadł na ambitny pomysł, by zrealizować aż cztery filmy biograficzne o zespole, z czego każdy ma być poświęcony jednemu z muzyków: Johnowi Lennonowi, Paulowi McCartneyowi, George'owi Harrisonowi i Ringo Starrowi.

Wszystkie produkcje, które powstaną pod szyldem Sony Pictures, będą miały oddzielne, kinowe premiery w 2028 roku. Reżyser oficjalnie ogłosił najważniejszych członków obsady. W filmowych biografiach zobaczymy: Harrisa Dickinsona (John Lennon), Paula Mescala (Paul McCartney), Josepha Quinna (George Harrison) i Barry'ego Keoghana (Ringo Starr).

"Nie robimy tylko jednego filmu o Beatlesach - robimy cztery. Być może jest to szansa, by zrozumieć ich nieco głębiej" - zapowiedział Mendes.

W innych znaczących rolach pojawiają się: Mia McKenna-Bruce jako Maureen Starkey Tigrett, Saoirse Ronan jako Linda (Eastman) McCartney, Anna Sawai jako Yoko Ono i Aimee Lou Wood jako Pattie Boyd.

Jak prezentują się filmowi Beatlesi? Są pierwsze zdjęcia

Do sieci trafiły pierwsze fotografie przedstawiające muzyków. Brytyjski oddział Sony Pictures dostarczył pocztówki z wizerunkami do Liverpool Institute of Performing Arts, placówki ufundowanej przez McCartneya. Kartki zostały poukrywane na terenie kampusu, jednak części studentów udało się je już odnaleźć.

Premiera filmów o Czwórce z Liverpoolu zapowiadana jest na 2028 rok.

