Te filmy powalczą o Złotego Niedźwiedzia! Nie ma polskich produkcji

Na liście filmów, które powalczą o Złotego Niedźwiedzia nie znalazła się żadna polska produkcja.



Film z Cillianem Murphym otworzy Berlinale

Tegoroczną edycję Berlinale otworzy irlandzko-belgijski film "Small Things Like These" w reżyserii Tima Mielantsa z główną rolą Cilliana Muprhy'ego.



Film "Small Things Like These" to ekranizacja powieści irlandzkiej pisarki Claire Keegan. Na podstawie jej poprzedniej książki "Foster"powstał nominowany do Oscara dramat "Cicha dziewczyna".

Światowa premiera "Small Things Like These" zaplanowana została na 15 lutego 2024 podczas gali otwarcia 74. edycji Berlinale. W filmie, obok Cilliana Murphy'ego, zobaczymy: Eileen Walsh, Michelle Fairley i Emily Watson.

Scenariusz filmu jest dziełem irlandzkiego dramaturga Endy Walsha, który ma na koncie m.in. głośny "Głód" Steve'a McQuenna z Michaelem Fassbenderem oraz animowaną antologię Netfliksa "The House".



Reżyser Tim Mielants i aktor Cillian Murphy pracowali już razem przy serialu "Peaky Blinders" - belgijski twórca wyreżyserował sześć odcinków trzeciego sezonu produkcji.



Akcja "Small Things Like These" rozgrywa się w czasie świąt Bożego Narodzenia w 1985 roku a głównym bohaterem produkcji jest grany przez Murphy'ego sprzedawca węgla Bill Furlong, który zaczyna odkrywać mroczne sekrety miejscowego klasztoru.



Film odsłoni szokującą prawdę na temat azyli sióstr magdalenek - wychowawczej instytucji, prowadzonej przez katolickie zakony, do których trafiały sprawiające problemy młode dziewczyny.

"W filmie "Small Things Like These" Tim Mielants opowiada historię małomównego mężczyzny z szeroko otwartymi, przejrzystymi jak irlandzkie niebo oczami. W 'Cichej dziewczynie' mieliśmy już okazję zapoznać się z umiejętnością Claire Keegan w portretowaniu niepozornych, prostych bohaterów, których nie można zapomnieć. Tutaj jej delikatne, złożone i opowiadające o przyziemnych sprawach pisarstwo znajduje wspaniałego interpretatora w osobie Cilliana Murphy'ego" - powiedział dyrektor artystyczny Berlinale Carlo Chatrian.

Lupita Nyong’o przewodniczącą jury

Przewodniczącą jury będzie w tym roku laureatka Oscara Lupita Nyong’o.

" Lupita Nyong’o uosabia to, co lubimy w kinie: wszechstronność objawiającą się w wyborze różnorodnych projektów, które trafiają do zróżnicowanej widowni" - podkreślili w oświadczeniu dyrektorzy Berlinale - Mariëtte Rissenbeek i Carlo Chatrian - dodając, że mimo iż Nyong’o możemy oglądać w tak różnorodnych kreacjach aktorskich, w wyborze jej ekranowych bohaterek łatwo dostrzec pewien wspólny rys.



Aktorka przyznała, że jest "głęboko zaszczycona" możliwością objęcia funkcji przewodniczącej jury Berlinale. Będzie kolejną kobietą, która stanie na czele jurorów imprezy po tegorocznej przewodniczącej - amerykańskiej aktorce Kristen Stewart.

Martin Scorsese z Honorowym Złotym Niedźwiedziem

Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości otrzyma w tym Martin Scorsese. Uroczystość wręczenia statuetki twórcy "Taksówkarza" i "Czasu krwawego księżyca" odbędzie się 20 lutego 2024 r. w Berlinale Palast.

"Dla każdego, kto postrzega kino jako sztukę tworzenia historii jednocześnie osobistych i uniwersalnych, Martin Scorsese jest niedoścignionym wzorem do naśladowania. Jego filmy pozostają z nami, a postacie żyją i rozwijają się w nas. Jego spojrzenie na historię i ludzkość pomogło nam zrozumieć i postawić sobie pytania, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Najnowszy film Martina Scorsese 'Czas krwawego księżyca' jest jednym z jego największych osiągnięć. To dla nas wielka przyjemność, że po raz kolejny będziemy mogli powitać dobrego przyjaciela festiwalu i wręczyć mu najważniejszą, honorową nagrodę" - powiedzieli dyrektorzy Berlinale Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian.