Te filmy królują na Netfliksie! Nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu

Jakie tytuły podbijają Netfliksa?

W ostatnim czasie na Netfliksie furorę robią aż trzy animacje! Na ostatnim miejscu znalazł się film "Dom" z 2015 roku, w którym fioletowy kosmita ukrywa się na ziemi i zaprzyjaźnia z nastolatką. Za reżyserię odpowiada Tim Johnson, a w oryginalnym dubbingu głosy podłożyli m.in. Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin, Jennifer Lopez i Matt Jones.

Miejsce wyżej zajmuje uwielbiany przez najmłodszych widzów "Psi Patrol: Film", w którym grupa uzdolnionych zwierzaków ratuje z tarapatów mieszkańców swojego miasteczka. Na pierwszym miejscu z kolei uplasował się przebój ostatnich dni, czyli "K-popowe łowczynie demonów". Amerykańska produkcja, która debiutowała 20 czerwca, opowiada o gwiazdach k-popu Rumi, Miri i Zoey - dziewczyny w przerwach między koncertami bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami.

Zdjęcie "K-pop Demon Hunters" / Netflix / materiały prasowe

W topce Netfliksa znalazła się też komedia kryminalna z Benem Kingsleyem, Helen Mirren, Piercem Brosnanem i Celią Imrie. "Czwartkowy Klub Zbrodni" zdecydowanie przypadnie do gustu fanom zagadek kryminalnych. W ofercie mamy też gorący romans dla prawdziwych wielbicieli dramatycznych historii miłosnych. Koniecznie sprawdźcie "Pragnę tylko ciebie".

Na piątym miejscu uplasował się film dokumentalny "Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum", który pokazuje ciemną stronę technologii wśród nastolatków. W rankingu znajdzeimy też kontynuację kultowej franczyzy - "Transformers: Przebudzenie bestii" z 2023 roku melduje się na siódmym miejscu!

Zdjęcie "Pragnę tylko ciebie" / Julia Terjung/Netflix / Netflix

Jak wygląda aktualna światowa topka filmowa na Netfliksie?

Poniżej prezentujemy listę filmów, które obecnie podbijają Netfliksa:

"K-popowe łowczynie demonów", "Czwartkowy klub zbrodni", "Pragnę tylko ciebie", "Porzucony", "Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum", "Zakręcona miłość", "Transformers: Przebudzenie bestii", "Sztuka ścigania się w deszczu", "Psi Patrol: Film", "Dom".

Który film nadrobisz jako pierwszy?



