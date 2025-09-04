Te filmy królują na Netfliksie! Nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu
W najnowszym zestawieniu najpopularniejszych filmów na Netfliksie prym wiodą animacje oraz produkcje kryminalne, romantyczne i dokumentalne. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak "K-popowe łowczynie demonów", "Psi Patrol: Film" czy "Czwartkowy Klub Zbrodni".
W ostatnim czasie na Netfliksie furorę robią aż trzy animacje! Na ostatnim miejscu znalazł się film "Dom" z 2015 roku, w którym fioletowy kosmita ukrywa się na ziemi i zaprzyjaźnia z nastolatką. Za reżyserię odpowiada Tim Johnson, a w oryginalnym dubbingu głosy podłożyli m.in. Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin, Jennifer Lopez i Matt Jones.
Miejsce wyżej zajmuje uwielbiany przez najmłodszych widzów "Psi Patrol: Film", w którym grupa uzdolnionych zwierzaków ratuje z tarapatów mieszkańców swojego miasteczka. Na pierwszym miejscu z kolei uplasował się przebój ostatnich dni, czyli "K-popowe łowczynie demonów". Amerykańska produkcja, która debiutowała 20 czerwca, opowiada o gwiazdach k-popu Rumi, Miri i Zoey - dziewczyny w przerwach między koncertami bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami.
W topce Netfliksa znalazła się też komedia kryminalna z Benem Kingsleyem, Helen Mirren, Piercem Brosnanem i Celią Imrie. "Czwartkowy Klub Zbrodni" zdecydowanie przypadnie do gustu fanom zagadek kryminalnych. W ofercie mamy też gorący romans dla prawdziwych wielbicieli dramatycznych historii miłosnych. Koniecznie sprawdźcie "Pragnę tylko ciebie".
Na piątym miejscu uplasował się film dokumentalny "Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum", który pokazuje ciemną stronę technologii wśród nastolatków. W rankingu znajdzeimy też kontynuację kultowej franczyzy - "Transformers: Przebudzenie bestii" z 2023 roku melduje się na siódmym miejscu!
Poniżej prezentujemy listę filmów, które obecnie podbijają Netfliksa:
- "K-popowe łowczynie demonów",
- "Czwartkowy klub zbrodni",
- "Pragnę tylko ciebie",
- "Porzucony",
- "Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum",
- "Zakręcona miłość",
- "Transformers: Przebudzenie bestii",
- "Sztuka ścigania się w deszczu",
- "Psi Patrol: Film",
- "Dom".
Który film nadrobisz jako pierwszy?
