Te 3 filmy królują na Netfliksie. Polacy oglądają je na potęgę

Kinga Szarlej

Trwa przerwa świąteczna, a to idealny czas, by nadrobić filmowe zaległości. Netfliksowa topka pęka w szwach od nowości, w szczególności popularnością cieszą się trzy konkretne tytuły. Co obecnie znajdziemy w TOP3 serwisu streamingowego? To seanse idealne na długi weekend!

3) "Przeklęta woda": horror, który wywoła ciarki

Twórcy kinowego hitu "M3GAN" zrealizowali film oparty na uznanej krótkometrażówce z 2014 roku autorstwa Roda Blackhursta i Bryce'a McGuire'a. Produkcja opowiada historię Raya Wallera, byłego gracza baseballowego, zmuszonego do przejścia na wcześniejszą emeryturę z powodu choroby. Ray przeprowadza się do nowego domu z żoną Eve, nastoletnią córką Izzy i synem Elliotem. Mając skrytą nadzieję na powrót do sportu, Ray przekonuje Eve, że basen na podwórku nowego domu będzie nie tylko świetną zabawą dla dzieci, ale zapewni mu fizykoterapię. Jednak mroczny sekret z przeszłości domu uwolni złowrogą siłę.

W obsadzie znaleźli się Wyatt Russell, Kerry Condon, Amelie Hoeferle, Gavin Warren, Jodi Long i Nancy Lenehan.

2) "Jedz, módl się, szczekaj": tresura psów... i ich właścicieli z humorem

W tej zgiełkliwej komedii pięcioro ekscentrycznych właścicieli psów poszukuje pomocy w okiełznaniu swoich czworonożnych przyjaciół. Ich ostatnia nadzieja? Intensywny kurs w górach Tyrolu, który prowadzi charyzmatyczny i legendarny trener - Nodon. Okazuje się jednak, że psi trener opiera swoje praktyki na niekonwencjonalnych metodach, a pomocy potrzebują nie same czworonogi, lecz także ich dwunożni właściciele.

W niemieckiej produkcji Netfliksa na ekranie oglądamy m.in. Rurika Gislasona, Alexandrę Marię Larę, Annę Herrmann i Kerima Wallera.

1) "Podlasie": komedia z topowymi polskimi aktorami

"Podlasie" to kontynuacja poprzedniego komediowego hitu - "Nic na siłę". Akcja rozgrywa się w niewielkiej miejscowości na Podlasiu, gdzie życie toczy się spokojnym rytmem, a lokalna społeczność jest silnie ze sobą związana. W centrum wydarzeń znajduje się Halina, która niespodziewanie wpada w poważne problemy finansowe.

Główne role w produkcji grają Anna Seniuk, Artur Barciś, Anna Szymańczyk oraz Mateusz Janicki. W filmie wystąpią również: Filip Gurłacz, Cezary Żak, Paweł Koślik, Piotr Rogucki, Wiktor Zborowski i Joanna Trzepiecińska.

