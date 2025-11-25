Quentin Tarantino, jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych reżyserów współczesnego kina, w jednym z wywiadów wyznał, jaką produkcję uważa za "najlepszy film, jaki kiedykolwiek powstał". Co ciekawe, zupełnie nie przypomina on dzieł, z których sam słynie.

Quentin Tarantino uważa ten film za najlepszy

W rozmowie w podcaście ReelBlend Tarantino wyznał, że za najlepszy film w historii uważa legendarne dzieło Stevena Spielberga.

"Uważam, że 'Szczęki' to najlepszy film, jaki kiedykolwiek powstał. Może nie najlepsze dzieło filmowe, ale to najlepszy film w historii" – powiedział reżyser.

Jego zdaniem produkcja jest idealnym połączeniem mistrzostwa technicznego i emocjonującej rozrywki. Zwrócił też uwagę, że w tym kontekście słowo "movie" odnosi się do widowiskowego, komercyjnego blockbustera. To właśnie Spielbergowi przypisuje się narodziny tego gatunku.

"Nie ma nic 'lepszego' niż 'Szczęki'. To najlepszy film, jaki kiedykolwiek powstał" – podsumował Tarantino.

"Szczęki": ponadczasowy blockbuster

"Szczęki" w reżyserii Spielberga powstały na podstawie bestsellerowej powieści Petera Benchleya i zapoczątkowały modę na letnie blockbustery. Okazały się ogromnym sukcesem finansowym, co zaowocowało aż trzema kontynuacjami. 20 czerwca 2025 roku minęło 50 lat od premiery.

Akcja rozgrywa się w Amity Island, miasteczku żyjącym z turystyki. Dochodzi tam do szokującego ataku rekina. Mimo to burmistrz nie zgadza się na zamknięcie plaż, obawiając się wyjazdu turystów. Wkrótce ma miejsce kolejna tragedia. Misję znalezienia i zabicia drapieżnika otrzymują szef lokalnej policji Martin Brody (Roy Scheider), oceanograf Matt Hooper (Richard Dreyfuss) i łowca rekinów Quint (Robert Shaw). Na otwartym morzu szybko okazuje się, kto poluje na kogo.

