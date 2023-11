Kochanka króla skandali

Jedną z najbardziej wyrazistych kreacji w karierze stworzyła w filmie Michaela Winterbottoma "Prawdziwa historia króla skandali" - opowieści o barwnym życiu "króla Soho" Paula Reymonda - autentycznej postaci twórcy erotycznego imperium, które przyniosło mu ogromne bogactwo i przez lata skutecznie obrażało brytyjską obyczajowość.

Egerton wcieliła się w postać kochanki Raymonda - Fiony Richmond.

Była to aktorka, którą bohater filmu poznał w roku 1970 podczas przesłuchań do roli nagiej pływaczki w farsie "Pyjama Tops", wystawianej przez Raymonda na West Endzie. Richmond, dwadzieścia lat młodsza od Raymonda, urodziła się jako Julia Rosamund Harrison, lecz zmieniła nazwisko, kiedy Raymond zaproponował jej pisanie pikantnych felietonów do swojego czasopisma, "Men Only", opartych na jej osobistych doświadczeniach.

"Byli razem przez jakieś siedem lat" - mówiła Tamsin Egerton. "A ona odegrała ważną rolę w jego życiu. Nie była zwykłą gwiazdeczką, jednonocną przygodą, czy jedną z tych dziewczyn, z którymi umawiał się przez kilka tygodni. Przez pewien czas byli autentycznymi partnerami. Nie tylko w życiu osobistym, ale też zawodowym. Pracowała w 'Men Only' jako dziennikarka, ale także przy wielu sesjach fotograficznych oraz projektach teatralnych, które organizowali wspólnie".



Tamsin Egerton: Nogi do nieba

Reżyserowi Michaelowi Winterbottomowi zależało, żeby przedstawić Fionę Richmond jako silną kobietę w świecie Raymonda, stworzonym dla męskich przyjemności. "Fiona w żadnym razie nie jest ofiarą" - przekonuje reżyser. "To błyskotliwa i inteligentna osoba, która odnosi sukces i wydaje się nie być dotknięta brudem tego światka. Z łatwością można by nakręcić film o kimś, kto się w niego zapada bez reszty i daje się mu zniszczyć. Historia Fiony jest tego całkowitym zaprzeczeniem".

Zdjęcie Tamsin Egerton w filmie "Prawdziwa historia króla skandali" / Image Capital Pictures / Agencja FORUM

Aby zagrać postać Fiony Richmond, Egerton zgodziła się ściąć swoje długie, naturalnie blond włosy i przefarbować je na ognistoczerwone.

"Chcieliśmy, żeby wyglądała seksownie, a jednocześnie niewinnie" - podkreślała kostiumografka Stephanie Collie. "Tamsin ma nogi do nieba, więc ubrałam ją w świetne krótkie spodenki typu 'hot pants', a resztę pozostawiliśmy naturze" - Collie przypomina sobie, jak ubrała aktorkę w scenie, w której Richmond po raz pierwszy poznaje Raymonda.



Po roli w "Prawdziwej historii króla skandali" Egerton oglądaliśmy jeszcze w takich produkcjach, jak: hiszpański thriller "Wirtuoz", "Kochankowie" Rolanda Joffé, romantycznej komedii "Love, Rosie", dramacie JOhna Boormana "Queen and Country" oraz brytyjskiej komedii "Grimsby".

Tamsin Egerton i Josh Hartnett: Sekretny ślub

W 2022 roku Tamsin Egerton wzięła ślub z wieloletnim partnerem Joshem Hartnettem.

Ceremonia miała charakter całkowicie prywatny, zaproszeni zostali wyłącznie bliscy i przyjaciele pary, a szczegóły były tajne do ostatniego momentu.



Wiadomo tylko, że zaślubiny miały miejsce w londyńskim Old Marylebone Town Hall i parze zakochanych towarzyszyło zaledwie 12 osób. Josh Hartnett i Tamsin Egerton zdecydowali się na ten krok dziesięć lat po pierwszym spotkaniu.

Zdjęcie Tamsin Egerton i Josh Hartnett / Joe Maher/WireImage / Getty Images

Aktorzy pierwszy raz spotkali się na planie filmu "Kochankowie" w 2010 roku, ale początek swojego związku datują na rok 2012. Wspólnie wychowują troje dzieci.



Choć aktorka nigdy nie ukrywała, że myśl o poślubieniu partnera jest bliska jej sercu, to zawsze też podkreślała, że priorytetem są dla niej dzieci. I dopóki one były w centrum uwagi, inne sprawy schodziły na dalszy plan.



W podobnym tonie wyrażał się zresztą i Josh Hartnett. A że nie były to słowa bez pokrycia świadczyć może to, że aktor w momencie, w którym jego kariera mogła naprawdę nabrać rozpędu - dostał bowiem propozycje zagrania Supermana a także i Batmana - odsunął się od Hollywood i skoncentrował na rodzinie. Jakby tego było mało, powiedział, że było to najlepsze, co mógł zrobić dla swojej rodziny i swojego zdrowia psychicznego.