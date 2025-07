Penélope Cruz i Javier Bardem - była między nimi oczywista chemia

Penélope Cruz i Javier Bardem poznali się na planie filmu "Jamón, jamón" w 1992 roku. "Była między nami oczywista chemia. Wszystko widać na filmie" - powiedział aktor wiele lat później brytyjskiemu "GQ". Choć od początku łączyło ich wyjątkowe porozumienie, minęło wiele lat, zanim ich relacja przerodziła się w coś więcej. Podczas pracy nad filmem Javier miał 21 lat, a Penélope zaledwie 16.

Odnowili kontakt w 2007 roku podczas zdjęć do "Vicky Cristina Barcelona" Woody'ego Allena. Żadne z nich nie zrobiło pierwszego kroku, ale zbliżyli się do siebie na imprezie z okazji zakończenia zdjęć. Szybko zrozumieli, że są sobie przeznaczeni.

Przez długi czas nie ujawniali swojej relacji, co doprowadzało fanów i media do szaleństwa. Widywano ich razem podczas wspólnych wakacji i meczy Lakersów, a w 2009 roku pojawiły się nawet plotki o zaręczynach. Ani Javier, ani Penélope nie chcieli oficjalnie komentować sprawy. Cruz ujawniła prawie dekadę później, że na początku swojego związku podjęli decyzję o nieudostępnianiu publicznie żadnych informacji. Decyzja o prywatności, jak powiedziała w wywiadzie z "Tatler", była "naprawdę dobrą decyzją".

W 2010 roku wzięli ślub. Szybko zdecydowali się na powiększenie rodziny

Po raz pierwszy oficjalnie pojawili się jako para na gali rozdania nagród Goya w 2010 roku. Później zaskoczyli publiczność na Oscarach i w Cannes, gdzie Javier Bardem odebrał nagrodę dla najlepszego aktora za rolę w filmie "Biutiful". "Dzielę się tą radością z moją przyjaciółką, moją towarzyszką, moją miłością: Penélope. Jestem ci to winien i bardzo cię kocham" - mówił aktor, trzymając w ręce statuetkę.

Po oficjalnym ogłoszeniu ich związku gwiazdorska para zdecydowała się na ślub, który odbył się w lipcu 2010. Była to skromna i kameralna ceremonia na Bahamach w domu ich przyjaciela. Już w styczniu 2011 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, Leo, a dwa lata później urodziła się córeczka, Luna.

"Nawet dla kogoś takiego jak ja, kto od małego jasno deklarował chęć posiadania dzieci, te pierwsze dni i miesiące są szokujące" - powiedziała Penélope w wywiadzie dla "Harper's Bazaar". "To najlepsza rzecz, bo oznacza, że nigdy więcej nie będziesz stawiać siebie na pierwszym miejscu. Myślenie o kimś innym jest bardzo zdrowe i może dać mnóstwo szczęścia".

"Jestem szczęśliwie żonaty. [...] Naprawdę dziękuję każdemu za danie mi szansy na bycie kochanym" - mówił Javier Bardem w rozmowie z "GQ". Przyznał też, że dzieci pozwoliły mu "odkryć świat na nowo".

Penélope Cruz i Javier Bardem zagrali razem w 5 filmach. Chcą więcej?

Aktorskie małżeństwo zagrało razem łącznie w pięciu filmach. Po "Jamón, jamón" i "Vicky Cristina Barcelona" przyszedł czas na produkcję Ridleya Scotta o tytule "Adwokat". Później podpisali kontrakt na dwa duże projekty: "Kochając Pabla, nienawidząc Escobara" i "Wszyscy wiedzą".

Zdjęcie Javier Bardem i Penelope Cruz w filmie "Everybody Knows" / materiały prasowe

"Praca z Penélope była łatwa. Jest świetną aktorką i zawsze możemy rzucać sobie nawzajem wyzwania, by iść dalej, głębiej, na większą skalę. Od razu wie, co robię i dokąd zmierzam. Wiemy, jak się ze sobą bawić i próbować różnych rzeczy. Wystarczy krótkie spojrzenie albo słowo tu i tam. Dlatego motywowaliśmy się nawzajem do bycia bardziej odważnymi... Ta pewność siebie, którą w sobie mamy, to wspaniała rzecz" - mówił Javier o współpracy z żoną.

W wywiadach podkreślają, że wspólne kręcenie kilku filmów w ciągu dwóch lat to dla nich rzadkość. Od tamtej pory nie pracowali razem.

"Oczywiście, nie szukamy projektów do ciągłej realizacji" - powiedziała Penélope. "W pewnym sensie byłoby to wygodniejsze, łatwiejsze do dogrania harmonogramów, ale nie. [...] Od czasu do czasu. On myśli podobnie - raz na cztery, pięć lat jest dla nas w porządku".

W 2022 roku Penélope Cruz i Javier Bardem dołączyli do elitarnej listy zaledwie sześciu małżeństw, które w tym samym roku otrzymały nominacje do Oscarów za role aktorskie - Bardem w kategorii najlepszy aktor za rolę Desiego Arnaza w filmie "Lucy i Desi", a Cruz w kategorii najlepsza aktorka za rolę w filmie "Matki równoległe".

Zdjęcie Penelope Cruz i Javier Bardem / Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library / East News

Chociaż żadne z nich nie wygrało w swoich kategoriach, to i tak był to dla nich obojga wielki wieczór.

"Nie mógłbym być szczęśliwszy. Mogę dzielić tę uroczystość z moją utalentowaną żoną, Penélope" - mówił Bardem.

"To było szalone, to było piękne. Do dziś nie wierzę, że to się tak potoczyło" - dodała Cruz.

