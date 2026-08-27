Najnowsza produkcja Netfliksa, "Pojmanie El Chapo" prosto z Meksyku szturmem wdarła się na ekrany i błyskawicznie podbija globalne rankingi. W zaledwie kilka dni film awansował na pierwsze miejsce w zestawieniach najchętniej oglądanych tytułów w aż 24 krajach.

Wyniki mówią same za siebie. Podczas premierowego weekendu "Pojmanie El Chapo" zgromadziło na liczniku imponujące 18 milionów wyświetleń. Jest to absolutnie najlepszy wynik otwarcia dla filmu nieanglojęzycznego w tym roku.

Kulisy spektakularnego zatrzymania

Fabuła filmu skupia się na trzecim i ostatecznym ujęciu potężnego barona narkotykowego, Joaquína "El Chapo" Guzmána, do którego doszło w styczniu 2016 roku. Produkcja przedstawia losy dwóch meksykańskich policjantów federalnych. Po tym, jak gangster w brawurowy sposób uciekł z pilnie strzeżonej kryjówki obstawionej przez marines, funkcjonariusze dokonują jego niespodziewanego zatrzymania podczas... rutynowej kontroli drogowej.

Prawdziwa historia oparta na faktach

Ogromnym atutem produkcji jest fakt, że cała opowieść zakorzeniona jest w autentycznych wydarzeniach. Joaquín "El Chapo" Guzmán został schwytany 8 stycznia, zaledwie pół roku po tym, jak w spektakularny sposób zbiegł z niezwykle strzeżonego więzienia, w którym odbywał wyrok 20 lat pozbawienia wolności. Do tamtej ucieczki wykorzystał kończący się na placu budowy, liczący aż półtora kilometra tunel, który jego wspólnicy wydrążyli dziesięć metrów pod ziemią. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy uciekł z zakładu karnego już w 2001 roku i z powodzeniem ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez 13 lat.

Choć film trzyma w napięciu od pierwszej minuty, twórcy zdecydowali się na wprowadzenie kilku niezbędnych modyfikacji. Przede wszystkim główni bohaterowie, policjanci, otrzymali fikcyjne nazwiska. Dane prawdziwych funkcjonariuszy zostały bowiem całkowicie utajnione ze względów bezpieczeństwa.

Faktem pozostaje jednak to, co rozegrało się podczas samego zatrzymania: prawdziwy El Chapo faktycznie oferował zatrzymującym go policjantom gigantyczne łapówki oraz wizję życia w luksusie, jednak ci bez wahania odrzucili te propozycje.

Film "Pojmanie El Chapo" można oglądać wyłącznie na platformie Netflix.