"Szklany klosz": Carey Mulligan dołączyła do obsady filmu

Świeżo po zdobyciu nominacji do Emmy za rolę Lindsay w drugim sezonie "Awantury" Carey Mulligan szykuje się do kolejnego projektu. Variety donosi, że angielska aktorka zagra jedną z głównych ról w ekranizacji "Szklanego klosza" na bazie powieści Sylvii Plath.

Studio Focus Features nie ujawniło, w kogo wcieli się gwiazda "Wielkiego Gatsby'ego", jednak według źródeł Variety ma ona zagrać panią Greenwood, matkę głównej bohaterki.

W 19-letnią Esther Greenwood wcieli się nagrodzona Grammy wokalistka Billie Eilish, dla której będzie to ekranowy debiut aktorski. Krążą plotki, że w obsadzie znalazł się również Connor Storrie z hitowego serialu "Gorąca rywalizacja".

Za reżyserię ekranizacji "Szklanego klosza" odpowiada Sarah Polley, kanadyjska aktorka, scenarzystka, twórczyni filmowa i laureatka Oscara za najlepszy scenariusz do filmu "Women Talking". "Szklany klosz" będzie piątym wyreżyserowanym przez nią tytułem.

"Szklany klosz": o czym jest powieść Sylvii Plath?

Współczesny klasyk Sylvii Plath opowiada historię Esther Greenwood - utalentowanej młodej dziewczyny, która zdobywa prestiżowy staż w redakcji jednego z nowojorskich czasopism. Zamiast ekscytacji czuje ona jednak pustkę, doświadcza głębokiego kryzysu tożsamości, narasta w niej niepokój i poczucie wyobcowania. Jej skrajne załamanie nerwowe kończy się próbą samobójczą. "Szklany klosz" jest najbardziej znanym dziełem Plath, która również chorowała na depresję i zmarła w wieku 30 lat.

Carey Mulligan, która dołączyła do jej projektu, ma na koncie trzy nominacje do Oscara za role w filmach "Była sobie dziewczyna", "Obiecująca. Młoda. Kobieta" i "Maestro". Wystąpiła również w innych filmowych hitach, takich jak "Saltburn", "Drive", "Mudbound" czy "Jednym głosem".

Niedawno mogliśmy oglądać ją na małym ekranie w drugim sezonie serialu "Awantura", który uzyskał 16 nominacji do Emmy.