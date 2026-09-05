"Totalna magia 2": o czym opowie film?

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o siostrach Owens (w tych rolach Sandra Bullock i Nicole Kidman) wychowywanych przez ekscentryczne ciotki w małym miasteczku. Pod ich okiem uczą się sztuki czarodziejskiej. Obie szukają także miłości. Wkrótce dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie.

W sequelu, za którego kamerą stanęła Susanne Bier, siostry Owens i ich ciotki udają się do Wielkiej Brytanii, by stawić czoła niebezpieczeństwu grożącemu rozpadem ich rodziny.

"Totalna magia": jest szansa na trzecią część? Sandra Bullock ujawnia

Choć druga odsłona filmu pojawi się w kinach dopiero 11 września, już teraz pojawiają się pytania o trzecią część. Podczas najnowszego wywiadu dla magazynu "Vanity Fair" Sandra Bullock zasugerowała, że trzecia część może powstać. Jest jednak pewien warunek.

"Zrobimy trzecią część, jeśli ta odniesie sukces" - powiedziała, zaznaczając jednocześnie, że chciałaby przekazać główny wątek swoim ekranowym córkom.

W "Totalnej magii 2" role córek Sally, Kylie i Antonii, zagrały Joey King i Maisie Williams. Aktorki przejęły te role od Evan Rachel Wood i Alexandry Artrip, które mogliśmy oglądać w oryginalnym filmie z 1998 roku.

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