Takie wieści tuż przed premierą. Gwiazda zdradziła, co z przyszłością serii

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Druga odsłona "Totalnej magii" nie trafiła jeszcze do kin, a już pojawiają się pierwsze głosy dotyczące dalszej kontynuacji. Czy jest szansa na trzecią część filmu? Sandra Bullock ujawniła kilka nowych szczegółów.

Nicole Kidman i Sandra Bullock jako siostry Owens w filmie "Totalna magia 2", stoją obok siebie w pomieszczeniu
Nicole Kidman i Sandra Bullock w filmie "Totalna magia 2"materiały prasowe

"Totalna magia 2": o czym opowie film?

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o siostrach Owens (w tych rolach Sandra Bullock i Nicole Kidman) wychowywanych przez ekscentryczne ciotki w małym miasteczku. Pod ich okiem uczą się sztuki czarodziejskiej. Obie szukają także miłości. Wkrótce dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie.

W sequelu, za którego kamerą stanęła Susanne Bier, siostry Owens i ich ciotki udają się do Wielkiej Brytanii, by stawić czoła niebezpieczeństwu grożącemu rozpadem ich rodziny.

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Paulina Gandor
Paulina Gandor

"Totalna magia": jest szansa na trzecią część? Sandra Bullock ujawnia

Choć druga odsłona filmu pojawi się w kinach dopiero 11 września, już teraz pojawiają się pytania o trzecią część. Podczas najnowszego wywiadu dla magazynu "Vanity Fair" Sandra Bullock zasugerowała, że trzecia część może powstać. Jest jednak pewien warunek.

"Zrobimy trzecią część, jeśli ta odniesie sukces" - powiedziała, zaznaczając jednocześnie, że chciałaby przekazać główny wątek swoim ekranowym córkom.

W "Totalnej magii 2" role córek Sally, Kylie i Antonii, zagrały Joey King i Maisie Williams. Aktorki przejęły te role od Evan Rachel Wood i Alexandry Artrip, które mogliśmy oglądać w oryginalnym filmie z 1998 roku.

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