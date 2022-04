Platynowy blond i piersi w rozmiarze DD

Żeby podbój Stanów Zjednoczonych się udał, Pamela przyjmuje obywatelstwo amerykańskie, jednocześnie nie zrzekając się kanadyjskiego, w celu ułatwienia rodzicom uzyskania Zielonej Karty.

Wkrótce zostaje zaproszona do pozowania w "Playboyu", w którym pojawiła się na okładce w październiku 1989. Anderson czuje, że właśnie nadszedł jej moment i postanowiła wyjechać do Los Angeles, żeby rozwijać swoją karierę.

W Mieście Aniołów dziewczyn takich jak ona jest wiele, postanawia się więc wyróżnić: powiększa sobie biust i farbuje brązowe loki na platynowy blond. Jej plan działa! Dostaje pierwszą propozycję serialową - rolę w "Panu Złotej Rączce" - popularnym sitcomie.

Ratownicza ze snów milionów mężczyzn

Po pierwszym występie w TV zostaje zauważona. Kolejna propozycja staje się rolą jej życia. Jako CJ Parker w "Słonecznym patrolu" przyciąga przed ekrany miliony.



Serial "Słoneczny patrol" przynosi Pameli popularność wśród widzów na całym świecie. Powstaje także jego filmowa wersja - "Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach", w której również występuje. Aktorka nie unika odważnych scen i zawsze podkreśla, że nie wstydzi się swojego ciała.

Głośno o Anderson jest również w 1996 roku, wszystko z powody występu w "Żylecie", gdzie wciela się w rolę Barbary Kopetski, co jest mylnie interpretowane jako ujawnienie prawdziwego nazwiska aktorki. Za tę rolę otrzymuje Złotą Malinę i... uwielbienie kolejnych milionów mężczyzn...



Swoją pozycję bezpruderyjnej seksbomby umacnia jako producentka i aktorka autorskiego serialu "V.I.P.". Niestety, tym razem nie zdobywa oklasków, serial spotyka się z chłodnym przyjęciem i ostrą krytyką. Pamela znika na dwa lata, tłumacząc, że musi wychowywać dzieci.

Powraca jednak w blasku fleszy. Wydaje książkę zatytułowaną "Gwiazda" o dziewczynie, która wszelkimi możliwymi środkami stara się zdobyć sławę (czyżby autobiografia?). Jej kontynuacja - "Star Struck" - w znacznej mierze opiera się na osobistych przeżyciach związanych z trudną relacją z mężem.

Ostatnie lata to głównie prywatne skandale Anderson - sekstaśma, głośne rozwody i śluby (aktorka miała już 5 mężów!). Nic dziwnego, że o jej bogatym życiu z jednym z partnerów powstaje... serial!

Pamela i jej prywatne sekrety na ekranie!

Związek Pameli Anderson i rockmana Tommy'ego Lee należy do jednego z najbardziej burzliwych w historii światowego show-biznesu. Para wielokrotnie rozchodziła się i schodziła ponownie. W 1995 roku pobrali się po zaledwie czterech dniach znajomości. W latach 90. media pisały o nich niemal non stop.

Ich burzliwe małżeństwo w 1998 roku zakończyło się rozwodem. 1995-98. Jednym z powodów rozstania pary była przemoc muzyka w stosunku do aktorki. Tommy Lee za agresję w stosunku do swojej małżonki spędził pół roku w więzieniu. Jednak nawet przemoc i wyrok nie spowodowały, że ich relacja się zakończyła. Para jeszcze wiele razy była widywana razem. Dzisiaj zapewniają, że są przyjaciółmi i zależy im na zgodnym wychowaniu synów.



Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się informacja, że powstanie serial o aktorce i muzyku. W główne role wcielą się Lily James i Sebastian Stan.



Fabuła serialu skupia się na na skandalu, który wybuchł po wycieku sekstaśmy pary. Taśmę ukradł jeden z ich współpracowników i wrzucił je do sieci. Nagranie od razu stało się hitem. Oburzona aktorka pozwała firmę, która rozprowadzała nagranie za pieniądze.

"Nigdy tego nie oglądałam. Nie zarobiłam na tym ani jednego dolara. To była skradziona własność. Byłam wtedy w siódmym miesiącu ciąży i bałam się, że stres wpłynie negatywnie na przebieg ciąży, dlatego stwierdziłam, że więcej nie pójdę do sądu. Miałam dość rozmów z tymi dziwnymi, napalonymi prawnikami. Nie chcę już więcej rozmawiać o mojej pochwie ani seksie" - wyznała, goszcząc w programie "Watch What Happens Live" w 2015 roku.



Co o produkcji uważa sama zainteresowana? Osoba z bliskiego otoczenia aktorki wyznała, że serial otwiera na nowo dawne rany.



"Po upublicznieniu taśmy była to bardzo traumatyczna sytuacja. T niesprawiedliwe, że Pamela jest ponownie poddawana tej traumie, ponownie otwierają się rany. Pamela zasługuje na pewien poziom szacunku. Jest człowiekiem i mamą. Jest w tym poczucie hipokryzji. To jej życie i powinna podjąć decyzję [o tym], czy można zamienić je w towar do publicznej konsumpcji" - cytuje portal People.com.



