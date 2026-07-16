Tak prezentuje się Sandra Drzymalska jako Violetta Villas na nowych zdjęciach

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

"Violetta Villas" trafi do kin jeszcze w tym roku. Wcześniej zawalczy o Złote Lwy na festiwalu filmowym w Gdyni. Tymczasem do sieci trafiły nowe kadry z planu.

Kadr z filmu "Violetta Villas". Na zdjęciu aktorka Sandra Drzymalska w tytułowej roli.
Sandra Drzymalska jako Violetta VillasRobert Jaworskimateriały prasowe

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z filmu "Violetta Villas". W roli głównej zobaczymy Sandrę Drzymalską. Obok niej znaleźli się m.in.: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

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Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

Film "Violetta Villas" opowiada historię najsłynniejszej polskiej divy - artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To poruszający portret kobiety widziany z perspektywy jej syna - mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Historia niezwykłej osobowości, która zachwycała głosem, sceniczną ekspresją i odwagą bycia sobą.

Kobieta w dużych okularach przeciwsłonecznych i żółtej bluzce wychyla się przez okno starego, zielonego samochodu z uśmiechem na twarzy, prezentując swobodną i beztroską atmosferę.
"Violetta Villas"Robert Jaworskimateriały prasowe

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska - autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka była również nominowana do Paszportu "Polityki". Jest współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów w kategorii: najlepsza charakteryzacja za film "Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

Kobieta w jaskrawej, czerwonej sukni z rozłożystymi rękawami i długimi blond włosami stoi na pierwszym planie z uniesioną ręką, wokół niej kilku mężczyzn w czerwonych krawatach na półnagich torsach, całość utrzymana w teatralnej, dramatycznej atmosferze.
"Violetta Villas"Robert Jaworskimateriały prasowe

Producentem filmu jest odnosząca międzynarodowe sukcesy firma Lava Films, znana m.in. z głośnej "Dziewczyny z igłą". Koproducentami "Violetty Villas" są Krzysztof Gospodarek, EC1 Łódź - Miasto Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury, Instytucja Filmowa Silesia Film oraz bułgarski Contrast Films. Film powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Bułgarskiego Funduszu Filmowego.

"Violetta Villas": kiedy premiera?

"Violetta Villas" w kinach od 27 listopada. Wcześniej film powalczy o wygraną w Konkursie Głównym na festiwalu w Gdyni.

"Buntownik" [trailer 2]materiały dystrybutora
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