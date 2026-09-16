Tak II wojny światowej dotąd nikt nie pokazał. Będą kontrowersje w Polsce?

Artur Zaborski

Artur Zaborski

"Dziki, dziki wschód" powstawał długo. Jan Holoubek po raz pierwszy przeczytał scenariusz Aleksandry Takuskiej trzynaście lat temu. Wtedy była to opowieść szukająca nieoczywistego, gatunkowego sposobu na zmierzenie się z jednym z najmocniej eksploatowanych tematów polskiego kina - II wojną światową. Kiedy jednak film wreszcie powstał i trafił na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto, jego reżyser zobaczył w nim już coś więcej niż historię o przeszłości. - Z biegiem lat ten scenariusz stawał się niebezpiecznie aktualny. Dzisiaj można powiedzieć, że nie jest filmem opowiadającym o tym, co było, tylko o tym, co może się wydarzyć znowu. I to niestety jest smutna konkluzja - mówi Holoubek w rozmowie z Interią.

Piotr Trojan i Joanna Kulig stoją obok siebie w ciemnym pomieszczeniu przy starej lampie naftowej, kadr z filmu.
Piotr Trojan i Joanna Kulig w scenie z filmu "Dziki, dziki wschód"materiały dystrybutora

Jan Holoubek: Nowe spojrzenie. "To mnie zachwyciło"

W Toronto spotykamy się na moment przed festiwalową premierą. Holoubek nie ukrywa emocji. Po miesiącach spędzonych z filmem w montażowni, podczas udźwiękowienia i kolejnych etapów postprodukcji po raz pierwszy ma zobaczyć go tak, jak ostatecznie powinno oglądać się kino - wśród kilkuset nieznajomych widzów. - Jestem podjarany. To dla nas olbrzymie wyróżnienie, że jesteśmy na takim festiwalu. Nie mogę się doczekać pokazu dla publiczności. Oglądałem ten film nie wiem ile razy w montażowni, na dźwięku i tak dalej, ale obejrzeć go przy kilkuset ludziach to coś zupełnie innego - przyznaje.

"Dziki, dziki wschód" nie przypomina klasycznego polskiego kina wojennego. Holoubek świadomie korzysta z gatunku, napięcia i filmowej atrakcyjności, żeby opowiedzieć o świecie, w którym ekstremalne okoliczności zmuszają ludzi do przekraczania kolejnych granic. Reżyser podkreśla jednak, że fundament tej konstrukcji istniał już w scenariuszu Aleksandry Takuskiej. - To mnie zachwyciło: zupełnie nowe, inne spojrzenie na coś, co widzieliśmy wielokrotnie. Od dziesięcioleci II wojna światowa jest tematem bardzo mocno wyeksploatowanym, ale tutaj pojawiła się nowa formuła opowiadania o niej - tłumaczy.

Zobacz również:

Jan Holoubek wyreżyserował nowy film - "Dziki, dziki wschód"
Wiadomości

Polski reżyser w elitarnym gronie. Za chwilę może być o nim znów bardzo głośno

Justyna Miś
Justyna Miś

Przeniesienie tej wizji na ekran wymagało jednak zbudowania od podstaw świata sprzed ponad 80 lat. Zdjęcia powstawały w Polsce, m.in. na Mazowszu i Dolnym Śląsku, oraz na Łotwie, gdzie polska ekipa pracowała również z tamtejszymi filmowcami. Dla Holoubka największym ograniczeniem nie był brak ludzi zdolnych wiarygodnie odtworzyć epokę, ale znacznie bardziej prozaiczna kwestia. - Ludzie i talent do tego, żeby taki czas odtworzyć, są. To jest po prostu walka o pieniądze i o to, żeby spiąć to wszystko, żeby ten świat wyglądał wiarygodnie - mówi.

Paradoksalnie realizacja filmu o przemocy i zbiorowej traumie nie przyniosła reżyserowi oczyszczenia. - Myślę, że robienie takich filmów raczej traumatyzuje autora. Najpierw musi sobie coś wyobrazić, a potem to zrealizować. I to jest traumatyzujące na dłuższą metę, z czego często sam nie zdaję sobie sprawy - zaznacza.

Film ubiega się o reprezentowanie Polski w wyścigu oscarowym. Holoubek próbuje jednak trzymać temat na dystans. - Takie myślenie może strasznie zaburzyć to, czym powinniśmy się tutaj cieszyć. A powinniśmy się cieszyć tym, że pokazujemy ten film ludziom, że spotka się z prawdziwą publicznością. To są rzeczy, które ekscytują mnie dzisiaj najbardziej - podkreśla.

Jan Holoubek: Ten film nie opowiada już o tym, co było. Opowiada o tym, co może wydarzyć się znowuArtur ZaborskiINTERIA.PL

Joanna Kulig: Moja bohaterka nie jest ofiarą

"Po raz pierwszy jestem w Kanadzie i po raz pierwszy na tym festiwalu. Jestem też wzruszona, bo widziałam film i bardzo mi się podoba" - mówi w rozmowie z Interią Joanna Kulig, która wcieliła się w produkcji w jedną z ról.

"Dziki, dziki wschód" nie jest jednak dla aktorki kolejnym efektownym kostiumowym powrotem do przeszłości. To opowieść osadzona w brutalnej rzeczywistości II wojny światowej, w której bohaterowie zostają zmuszeni do podejmowania decyzji dalekich od prostego podziału na dobro i zło. Aktorka podkreśla, że mimo trudnego tematu film nie pozostawia widza wyłącznie z poczuciem beznadziei.

- Jest bardzo mocny egzystencjalnie, wzruszający, ale jest w nim też jakaś nadzieja - zapewnia. Sama pojawia się w roli drugoplanowej, ale budując swoją bohaterkę, szczególnie zależało jej na tym, by nie sprowadzać kobiety żyjącej w wojennej rzeczywistości do figury bezbronnej ofiary. Wniosła w nią, jak sama to określa, własną "góralskość" i odziedziczoną z dziada, pradziada siłę. - Cieszę się, że ona nie jest ofiarą, tylko ma swój przebieg i walczy o coś. Tu dużo jest takich bohaterów: każdy o coś walczy. To są trudne czasy, trudne wybory i nie wszystko jest jasne, oczywiste i czarno-białe - opowiada.

Zobacz również:

Gabriela Muskała w scenie z filmu "Ópi"
Gdynia Festiwal Filmowy

Tajemnice, koszmary i dawne wierzenia. Polski horror mrozi krew w żyłach

Krystian Zając
Krystian Zając

Film okazał się dla niej mocnym doświadczeniem również już po zakończeniu pracy. Kulig przyznaje, że po seansie obrazy z "Dzikiego, dzikiego wschodu" wracały do niej jeszcze przez kilka dni, także w snach.

To właśnie od tej historii rozmowa w Toronto prowadzi nas dalej: do tego, ile aktor zabiera ze sobą z planu, jak kostium potrafi po miesiącach przywołać fizyczną pamięć roli i dlaczego czasem potrzebny jest niemal rytuał pożegnania z postacią. Kulig wspomina, że po zakończeniu "Zimnej wojny" powiedziała swojej bohaterce po prostu: "Zula, dziękuję ci. Żegnam. Pa, pa. Już koniec". Jak mówi, powrót do codzienności nie następuje wraz z ostatnim klapsem: "Cztery dni po filmie to minimum".

Joanna Kulig: Po niektórych filmach potrzebuję kilku dni, żeby wrócić do siebieArtur ZaborskiINTERIA.PL

"Dziki, dziki wschód": O filmie

"Dziki, dziki wschód" to mroczny thriller osadzony w realiach II wojny światowej - opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.

Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać.

W obsadzie filmu znalazła się plejada znakomitych aktorów, a wśród nich poza Joanną Kulig: Itay Tiran, Robert Więckiewicz, Piotr Trojan, Janusz Chabior, Jan Bülow, Jacek Beler, Oleksandr Yatsentyuk, Jacek Koman i Magdalena Różczka.

Zobacz również:

Jan Holoubek na gali zamknięcia 48. Festiwalu Polskich Film Fabularnych w Gdyni w 2023 roku
Gdynia Festiwal Filmowy

"Dziki, dziki wschód" otworzy 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

Zaraz po światowej premierze film zobaczą pierwsi widzowie w Polsce. "Dziki, dziki wschód" znalazł się w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie będzie walczył o najważniejsze nagrody polskiego kina. Obecność filmu w Toronto i Gdyni daje mu silną pozycję w tegorocznym sezonie festiwalowym.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze