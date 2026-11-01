Tak gwiazdy "Avengers" świętowały Halloween. "Zamiana kostiumów!"

Tak gwiazdy "Avengers: Doomsday" świętowały Halloween

Pedro Pascal jako Doktor Doom? Robert Downey Jr. jako Mister Fantastic? Halloween to niepowtarzalna okazja do najbardziej szalonych eksperymentów z kostiumami i wcielania się w role, o które nikt by nas wcześniej nie podejrzewał.

Podobne motto przyświecało zeszłej nocy gwiazdom nadchodzącego filmu "Avengers: Doomsday", które postanowiły... zamienić się rolami. Tym sposobem powracający do superbohaterskiego uniwersum Robert Downey Jr. pokazał się fanom w kostiumie Reeda Richardsa z "Fantastycznej Czwórki". Z kolei filmowy Mister Fantastic, czyli Pedro Pascal, zapozował w słynnej masce Doktora Dooma i jego charakterystycznej zielonej pelerynie.

Downey Jr. wrzucił do sieci filmik, na którym wraz z kolegą po fachu wystąpili w zupełnie nowych odsłonach.

"Victor. Richard. Zamiana kostiumów!" - napisał.

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Robert Downey Jr. ponownie w Marvelu

Nowe tożsamości aktorów to rzecz jasna jedynie halloweenowa zmyłka. W rzeczywistości Robert Downey Jr. i Pedro Pasxal pojawią się w "Avengers: Doomsday" kolejno w roli Victora von Dooma i Reeda Richardsa (Mister Fantastic).

W szczególności dla Downeya Jr. wcielenie się w największego złoczyńcę Marvela było sporym wyzwaniem, biorąc pod uwagę jego wcześniejszy dorobek w uniwersum. Aktor przez dekadę wcielał się bowiem w jednego z najbardziej lubianych superbohaterów - Iron Mana. Ostatnim filmem MCU, w którym mieliśmy okazję śledzić jego zmagania, było kultowe "Avengers: Endgame" z 2019 roku.

"Avengers: Doomsday": wielki powrót superbohaterów

Fani Marvela od wielu miesięcy zacierają ręce i wprost nie mogą się doczekać wielkiego powrotu uwielbianych superbohaterów. W "Avengers: Doomsday" niegdyś zgrana drużyna będzie musiała ponownie zjednoczyć się w obliczu niebezpieczeństwa, jakiego multiwersum do tej pory jeszcze nie zaznało. Stabilności wszystkich światów zagraża bowiem nikczemny Doktor Doom, w którego wciela się Robert Downey Jr.

W filmie zobaczymy plejadę dobrze znanych marvelowskich gwiazd: Chrisa Evansa, Sebastiana Stana, Florence Pugh, Paula Rudda, Chrisa Hemswortha, Anthony'ego Mackiego, Letitię Wright, Danny'ego Ramireza czy Winstona Duke'a.

Na dużym ekranie po raz ostatni pojawi się również zmarły przed kilkoma dniami brytyjski aktor Patrick Stewart, który po latach powrócił do kultowej roli Profesora X. U jego boku zagrali także Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Mardsen oraz Channing Tatum.

"Avengers: Doomsday" traf