"Mała wielka miłość" już na Netfliksie!

Międzykontynentalna komedia o miłości z międzynarodową obsadą już dostępna na Netfliksie! W serwisie pojawił się kultowy film z Agnieszką Grochowską w roli głównej i reżyserii Łukasza Karwowskiego, który zrealizował także "Dwie siostry" czy "Jedną duszę".

O czym opowiada film? Ciężarna studentka antropologii powraca ze Stanów Zjednoczonych. Przyszłym ojcem jest mieszkający w Los Angeles prawnik, który jeszcze nie wie, czy chce wziąć odpowiedzialność za dziecko. Zobacz zwiastun!

"Mała wielka miłość" to zrealizowany z rozmachem film, w którym wystąpili Agnieszka Grochowska ("Warszawa", "Pręgi", "Tylko mnie kochaj"), Joshua Leonard ("Blair Witch Project"), nominowana do Złotego Globu Liz Torres ("Ostry dyżur", "Brzydula Betty"), nominowany do Oscara Robert Forster ("Jackie Brown"), Mikołaj Grabowski, Agnieszka Pilaszewska, Łukasz Simlat, Piotr Machalica.



"Mała wielka miłość" to zabawny scenariusz i dialogi oraz perypetie Amerykanina w Polsce. Film będzie idealną rozrywką na wolny wieczór. Na pewno rozbawi do łez!



"Humor jest bardzo istotną warstwą filmu - wynika głównie z różnicy kultur i różnic charakterów. To najprawdziwsza międzykontynentalna komedia o miłości. Amerykanin próbujący ułożyć sobie życie w Warszawie, co krok napotyka niezrozumiałe i nowe dla niego sytuacje. Rodzi się humor sytuacyjny, dialogowy i czasami wręcz slap-stickowy. Niewątpliwym atutem w budowaniu humoru są postaci drugoplanowe: Steven - przyjaciel głównego bohatera i Marcel - przyjaciel, anioł stróż Joanny" - mówił reżyser o filmie.



