Taika Waititi

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Taika Waititi dał do zrozumienia, co myśli o współczesnej krytyce filmowej. Reżyser "Jojo Rabbit" w mocnych słowach zareagował na niskie noty, jakie wystawiono jego najnowszemu dziełu pt. "Klara i słońce". Twórca stwierdził, że większość krytyków jest "oderwana od rzeczywistości" i niespełniona zawodowo.

Taika waititi na premierze filmu klara i słońce, ubrany w bordową marynarkę, białą koszulę i granatowy krawat
Taika Waititi na premierze filmu "Klara i słońce"Evan Agostini/InvisionEast News

Reżyser odpowiada na krytykę swojego nowego filmu

Taika Waititi w 2019 roku zachwycił krytyków swoim filmem "Jojo Rabbit" ze Scarlett Johansson i Romanem Griffinem Davisem. Pochlebne recenzje i szerokie zainteresowanie tytułem doprowadziły nowozelandzkiego twórcę na wyżyny dotychczasowej kariery - za scenariusz adaptowany do wspomnianego komediodramatu został nawet wyróżniony Oscarem.

Z zupełnie odwrotnym przyjęciem spotkał się jego najnowszy film "Klara i słońce". Adaptacja powieści Kazuo Ishiguro nie tylko nie cieszy się powodzeniem wśród widzów (w weekend otwarcia zarobiła zaledwie 720 tysięcy dolarów), ale i zbiera baty od dziennikarzy i krytyków. Ci wystawili filmowi zaledwie 28 proc. pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes.

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Hollywoodzki twórca nie przejmuje się recenzjami. "Nieistotne"

Waititi zdaje się jednak nie przejmować opinią prasy. Co więcej, w opublikowanym niedawno instagramowym poście oświadczył, że od ponad dekady nie przeczytał ani jednej recenzji swojego filmu. Powód tej decyzji jest prosty - zdaniem Waititiego krytyką filmową zajmują się niespełnieni filmowcy, którzy wykorzystują każdą okazję do tego, by wytknąć twórcom błędy.

"Od blisko 15 lat nie czytałem żadnej recenzji czegokolwiek, co byłoby skierowane do mnie lub moich kolegów. Ale słucham ludzi" - wyznał reżyser. Waititi wyszedł z apelem do innych filmowców, których dzieła spotkały się z krytyką.

"W to Halloween pomyślmy więc o tych smutnych, zagubionych duszach, którym nie udało się spełnić marzeń o byciu artystami, więc zostały krytykami. To ci sami ludzie, którzy nienawidzili też 'Jojo Rabbit'. Nieistotni. Oderwani od rzeczywistości. Przestarzali. Do kosza" - stwierdził.

W podobnym tonie wypowiedziała się niedawno także gwiazda "Klary i słońca" Jenna Ortega. Aktorka przyznała, że szerokim łukiem omija recenzje swoich filmów, bo w przeciwnym razie "doprowadziłoby to ją do psychozy".

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"Klara i słońce": fabuła i obsada filmu

"Klara i słońce" w reżyserii Taiki Waititiego to adaptacja powieści pod tym samym tytułem autorstwa brytyjsko-japońskiego noblisty Kazuo Ishiguro. Opowiada historię Klary (Jenna Ortega), robota zasilanego energią słoneczną, który towarzyszy ludziom w zmaganiach codziennego życia. Główna bohaterka nawiązuje silną więź ze swoją nową właścicielką Josie (Mia Tharia). Klara wnosi do jej życia promienie słońca, pomaga uporać się z trudnościami i naprawić skomplikowaną relację z matką (Amy Adams).

W obsadzie filmu znaleźli się: Jenna Ortega, Mia Tharia, Amy Adams, Natasha Lyonne, Aran Murphy i Simon Baker.

Tytuł trafił do kin 23 października.

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